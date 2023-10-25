Во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС взяли в плен, по данным израильских властей, не меньше 222 человек. Точное их число уточняется. На сегодняшний день ХАМАС освободил четырех заложников; остальные, утверждают в группировке, содержатся в "безопасных местах и туннелях" на территории сектора Газа.



Согласно имеющейся информации, среди заложников 20 детей и от 10 до 20 человек старше 60 лет. В этом тексте рассказаны истории тех заложников, о которых есть подтвержденная информация (в том числе проверенная "Би-би-си"), что они были похищены ХАМАС из Израиля.

Список людей, попавших в заложники, регулярно обновляется, и имена в нем могут меняться. Несколько раз подтверждалось, что те, кого считали похищенными, были убиты, или их уже освободили.

Дорон, Раз и Авив Ашер были взяты в плен, когда гостили у родственников, живших неподалеку от границы с сектором Газа. Их муж и отец, Йони Ашер, на одном из видео, появившихся после нападения, увидел, как его жену и дочерей (пяти и трех дет) загружают в кузов грузовика вместе с другими заложниками. Он также отследил местоположение мобильного телефона жены вплоть до Газы.

В список заложников также занесены имена Мерав Таль, ее партнера Яира Якова и его детей — 12-летнего Ягеля и 16-летней Ор. Мать детей Ранана, как раз разговаривала с ними по телефону, когда появились боевики ХАМАС. Она услышала, как ее младший сын закричал: "Не забирайте меня, я еще маленький!". Кроме того, появилось видео, на котором видны Яир и Мерав со своими похитителями.

Мать 16-летнего Амита Шани рассказала газете The New York Times, что боевики ХАМАС приказали ему сесть в машину. Он был захвачен в семейной комнате в кибуце Беэри.

Цачи Идана в последний раз видела его жена Гали, когда его забирали боевики ХАМАС. Их семья попала в ловушку в безопасной комнате в кибуце Нахаль Оз. Боевики транслировали все, что там происходило, в прямом эфире. Гали рассказала "Би-би-си", что их старшей дочери Мааян только что исполнилось 18 лет. Ее застрелили.

Шанон Коэн рассказал телекомпании CBS, что увидел в видео, как боевики ХАМАС уводили его 78-летнюю сестру Маргалит Мозес из ее дома в кибуце Нир-Оз, неподалеку от сектора Газа. Ее семья говорит, что Маргалит требуется практически постоянный медицинский уход.

85-летнего Амирама Купера и его 80-летнюю жену Нурит тоже захватили в кибуце Нир-Оз. Их невестка Ноа рассказала "Би-би-си", что в последний раз разговаривала со свекром и свекровью, когда те прятались в безопасной комнате во время нападения ХАМАС. Потом семья отследила мобильный телефон Амирама до Газы. Ноа сказала, что у них нет с собой нужных лекарств.

70-летняя Джудит Вайнштейн Хаггай и ее 73-летний муж Гад тоже пропали без вести после нападения ХАМАС на кибуц Нир-Оз. Десять дней спустя израильские военные подтвердили, что они были взяты в заложники. Об этом сообщила канадская телекомпания CTV News.

72-летняя Адина Моше была опознана членами своей семьи на видео, где видно, что она сидит на мотоцикле между двумя боевиками ХАМАС, которые, судя по всему, везут ее в сектор Газа. Ее родственники рассказали телеканалу CNN, что ее тоже похитили из кибуца Нир-Оз.

Алекс Данциг, 75-летний историк и исследователь Холокоста, находился в своем доме в Нир-Озе, когда 7 октября на него напал ХАМАС. "Мы точно знаем, что его похитили", — сказал "Би-би-си" его сын Мати. Алекс, чья старшая сестра Эдит пережила Холокост, последние 30 лет проработал в Яд Вашеме, мемориальном комплексе истории Холокоста в Иерусалиме. После его похищения кампании за его освобождение начались как в Израиле, так и в Польше, где он родился.

40-летняя Агарь Бродуч, ее 10-летняя дочь Офри и сыновья — восьмилетний Юваль и четырехлетний Ория, в день нападения боевиков ХАМАС находились в кибуце Кфар-Аза, неподалеку от сектора Газа. Муж Агарь и отец детей Авихай Бродуч рассказал телеканалу ABC News, что поначалу считал их погибшими, но потом получил сообщение из кибуца, что есть свидетели, которые видели, что их уводили живыми.

Рон Шерман, 19-летний израильский солдат, был похищен на пограничном переходе. Его мать Мааян рассказала об этом израильскому новостному каналу i24. Она также сказала, что позже опознала сына на видео, опубликованном ХАМАС.

Есть информация о том, что Шири, Ярден, Ариэль и Кфир Бибас были похищены из кибуца на юге Израиля, где они жили и где Шири работала воспитательницей в детском саду. На снимке Шири держит трехлетнего Ариэля и девятимесячного Кфира в окружении боевиков ХАМАС.

Родители Шири, Йосси и Маргит Зильберманы, тоже пропали без вести и предположительно были взяты в заложники.

Родственники увидели на одном из опубликованных боевиками видео, как 15-летнюю Дафну Эльяким и ее восьмилетнюю сестру Эллу держали под прицелом в их доме в кибуце Нахаль Оз. Боевики убили отца девочек Наума Эльякима, его партнершу Даклу Араву и ее 17-летнего сына Томера. Позднее родственники девочек сказали, что Элла и Дафна появились на фотографиях, опубликованных ХАМАС.

19-летняя военнослужащая Карина Арьйев проходила службу на военной базе неподалеку от сектора Газа, откуда ее и похитили. Ее сестра Александра рассказала "Би-би-си", что Карина позвонила ей во время нападения и что она слышала в телефоне стрельбу. Позже на одном из опубликованных видео она узнала Карину, которую увозили на машине.

Офер, Эрез и Сахар Кальдерон были взяты в плен в кибуце Нир-Оз. В социальных сетях появилось видео, на котором боевики уводят 12-летнего Эреза в сторону сектора Газа, сообщил "Би-би-си" их родственник Идо Дан. Поначалу считалось, что двое других членов той же семьи — 80-летняя Кармела Дан и ее 12-летняя внучка Ноя, также были похищены, но позже израильские власти объявили, что они были найдены мертвыми.

21-летняя Мия Шем из города Шохам появилась на самом первом видео с заложниками, опубликованном ХАМАС, на котором сказала, что ее похитили с вечеринки. Армия обороны Израиля подтвердила, что она была взята в заложники. Военные также сообщили, что они связались с ее семьей, которая согласилась на показ кадров из видео.

79-летняя Шанна Пери и ее 51-летний сын Надав Попплевел были взяты в заложники ХАМАС. Об этом сообщила ее дочь Ханна Айелет Сватицки, которая разговаривала с ними по телефону, когда боевики ворвались в дом. Она сказала, что боевики прислали фотографии ее родных на фоне вооруженных людей. Оба похищенных страдают от диабета.

46-летний Омри Миран был похищен после того, как его семья открыла дверь своего убежища постучавшему израильскому ребенку, за которым стояли боевики. Позднее мальчик сказал, что, если бы он этого не сделал, то его бы убили. Жена Омри, Лихай Лави, сказала, что видела, как его в наручниках увозили из кибуца Нахаль Оз вместе с тремя другими заложниками.

В день нападения ХАМАС 18-летняя Лири Эльбаг только начала проходить военную службу неподалеку от границы с сектором Газа. Ее отец Эли рассказал агентству Associated Press, что видел ее на одном из видео, распространенных ХАМАС, на котором она находится в кузове грузовика, захваченного боевиками, вместе с другими людьми.

По имеющейся информации часть заложников была захвачена на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля. Среди них Моран Стела Янаи, 40-летняя дизайнер ювелирных изделий. Она продавала на фестивале свои работы. Позже женщина появилась на видео, где она сидит на земле. Видео сопровождалось уничижительной надписью о евреях на арабском языке. Эту информацию сообщил агентству Associated Press ее брат.

21-летний Альмог Меир Ян пытался убежать от боевиков вместе с другом. Они сумели добраться до машины, но далеко отъехать им так и не удалось. Семья Альмога говорит, что видела его на одном из видео с захватом заложников. Что произошло с его другом, пока неизвестно.

Два молодых израильтянина видели, как 21-летнего студента Инбара Хеймана увозили с фестиваля на мотоцикле. ХАМАС опубликовал видео, на котором Инбар появляется очень ненадолго

Очевидцы также говорят, что видели, как 23-летнего Херша Голдберг-Полина из Калифорнии боевики грузили в грузовик, рассказала его семья газете Los Angeles Times. По словам свидетелей, он был тяжело ранен и находился без сознания. Его последнее подтвержденное местонахождение было на границе с сектором Газа.

Предполагается, что также были похищены 21-летняя Майя Регев и ее 18-летний брат Итай из Герцлии. Утром в день нападения Майя позвонила отцу и прокричала в телефон: "Папа, они в меня стреляют, я мертвая!". Семья рассказала, что позже они заметили Итая в наручниках на заднем сиденье автомобиля на видео, опубликованном ХАМАС. Спустя почти два дня израильская армия сообщила семье, что Майя и Итай были похищены.

Предполагается, что в числе заложников оказалась и туристка из Германии Шани Лук. Ее мать, Рикарда, сказала, что видела видео с Шани после того, как ее схватили, а позже заявила, что у нее есть информация о том, что Шани находится в Газе в критическом состоянии после травмы головы.

Ноа Аргамани, гражданка Израиля китайского происхождения, также была похищена с фестиваля. На видео видно, как 25-летнюю девушку увозят на мотоцикле, а она кричит: "Не убивайте меня!". Подлинность видео подтвердил ее отец Яков Аргамани в разговоре с израильским телеканалом Channel 12.

21-летний Бар Куперштейн в последний раз разговаривал со своей семьей рано утром 7 октября, сразу после начала нападения боевиков ХАМАС. Позже в тот же день его семья заявила, что опознала его на видео с израильскими пленными, опубликованном ХАМАС. С тех пор никакой дополнительной информации о его местонахождении или состоянии у них нет.

74-летняя Вивиан Сильвер — известная активистка борьбы за мир. В ее последнем сообщении говорилось, что боевики напали на ее дом в кибуце Беэри.

19-летяя Рони Эшель проходила службу на военной базе на границе с сектором Газа. Ее семья говорит, что последнее сообщение от нее пришло около 9:30 утра 7 октября. В сообщении говорилось: "Мама, со мной все в порядке, я занята, я люблю тебя". База, на которой служила Рони, подверглась нападению одной из первых.

Джордан Роман-Гат, 36-летняя гражданка Германии и Израиля, была похищена боевиками ХАМАС вместе с мужем и маленьким ребенком из кибуца Беэри. Ей, ее мужу Алону и трехлетней дочери Гефен удалось сбежать, когда машина, на которой их увозили, ненадолго остановилась. Но Джордан потерялась, или отстала. Ее родные сказали CNN, что боятся, что ее снова схватили.

По словам матери Охада Эстер, Охад и Итан Вахаломи были похищены из своего кибуца. Она рассказала, что ее невестке и двум внучкам удалось сбежать, когда в их дом ворвались пятеро боевиков, но они схватили Охада и 12-летнего Итана.

Соседка по кибуцу Нир-Оз видела, как боевики уводили 84-летнюю Дицу Хейман. Об этом рассказала ее племянница. Дица — бывший социальный работник. Покойный муж Дицы, Цви Шдайм, был увезен из нацистской Германии в Великобританию в ходе специальной программы по спасению еврейских детей во время Второй мировой войны.

Дрора Ора, его жену Йонат, сына Наума и дочь Альму боевики вытащили из их дома в кибуце Беэри. Это видел их сосед, который и рассказал о похищении семьи племяннику Ора, Эммануэлю Бесораи. Эммануэль говорит, что с тех пор никакого контакта с родственниками, также как и никакой информации о них, не было. Науму — 15 лет, Альме — 13.

Некоммерческая организация Fair Planet сообщила, что основавшая эту организацию доктор Шошан Харан, ее дочь Ади Шахам, партнер Ади — Таль Шохам, а также их дети Наве и Яхель были похищены из своего дома в кибуце Беэри. В Fair Planet заявили, что они потеряли связь с доктором Харан после нападения ХАМАС, но телефон, принадлежащий ее мужу Авшалому, смогли отследить до Газы, и они полагают, что вся семья была похищена. Авшалом Харан — экономист, гражданин Германии и Израиля — был убит. Это было проверено "Би-би-си". Ему было 66 лет, Шошан — 67 лет, Наве — восемь и Яхелю — три года.

52-летняя Шарон Авигдори и ее 12-летняя дочь Ноам являются родственниками доктора Харан и предположительно тоже были взяты в заложники. По словам близких, другие родственники этой семьи: 65-летний Эвиатар Кипнис и его 60-летняя жена Лилах Кипнис — были убиты.

85-летняя Яффа Адар была похищена из кибуца недалеко от границы с сектором Газа. Ее внучка Адва нашла видео, на котором ее везут в Газу в окружении четырех вооруженных мужчин.

Родители лондонской художницы Шарон Лифшиц (она попросила не называть их имен, чтобы им не навредить), по имеющимся сведениям, тоже были взяты в заложники в кибуце Нир-Оз. Лифшиц сказала, что ее отец говорит по-арабски, и что на пенсии он занимался тем, что возил палестинцев, которым требовалась медицинская помощь, в больницу.

Кроме того, есть основания полагать, что 74-летняя Ада Саги тоже была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз. Ее сын Наум сказал, что израильские солдаты нашли в ее доме пятна крови, но потом никаких следов его матери обнаружить не удалось. Ее не было ни среди убитых, ни среди раненых.

Мать Дорона Ашера Эфрат Кац и ее партнер Гади Мозес также были похищены во время того же нападения на кибуц Нир-Оз. Гади Мозес работал экспертом по сельскому хозяйству в израильском агентстве помощи.

Саги Декель-Чен, американо-израильский гражданин, пропал без вести после нападения ХАМАС на кибуц Нир-Оз, сообщил "Би-би-си" его отец Джонатан. Джонатан заявил, что его сына не нашли среди погибших, и "единственным разумным объяснением" является то, что его увезли в Газу.

Ануча Ангкаев, гражданин Таиланда, почти два года работал на ферме по выращиванию авокадо. Его жена Ванида Маарса рассказала Тайской службе "Би-би-си", что она стопроцентно узнала его на видео, опубликованном ХАМАС.

По сообщениям тайского телевидения, муж и жена Бунтхом Пханхонг и Наттавари "Йо" Мункан работали на фабрике по упаковке грибов неподалеку от сектора Газа. По сообщению телевидения Таиланда, когда на фабрику ворвались боевики и начали стрелять, 35-летняя Йо стала кричать, тогда как все остальные попрятались. Ее забрали вместе с ее 45-летним мужем.

Тайское телевидение также сообщило, что на одной из фотографий был снят Оват Суриясри со связанными руками в окружении вооруженных людей. Эту фотографию его коллега отправил его семье. В Таиланде у мужчины остались жена и ребенок.

Мани Джирачат, уехавший на заработки в Израиль четыре года назад, был схвачен боевиками ХАМАС вместе с пятью другими рабочими, которые все вместе пытались спрятаться.

Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что в общей сложности в заложники были взяты 14 тайских граждан.

Освобожденные заложники

20 октября ХАМАС освободил двоих американок: Джудит Раанан и ее дочь Натали. Они были взяты в заложники две недели назад в кибуце Нахаль Оз на юге Израиля.

24 октября были освобождены еще двое заложниц — 79-летняя Нурит Купер и 85-летняя Йохвед Лившиц. Обеих похитили 7 октября из кибуца Нир Оз.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

В материале использованы фотографии, предоставленные родственниками заложников из семейных архивов, и скриншоты видео, опубликованных в соцсетях

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