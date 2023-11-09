В распоряжении ливанской исламистской группировки "Хезболла" есть российские противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против американских кораблей в Средиземном море. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с арсеналом движения.

Как заявил на прошлой неделе лидеры "Хезболлы" Хасан Насралла, у группировки есть "кое-что в запасе" для американских кораблей, направленных в регион после нападения ХАМАС на Израиль. "Мы подготовились к [появлению] флота, которым вы нам угрожаете", — сказал Насралла.

По словам осведомленных собеседников Reuters в Ливане, лидер группировки имел в виду заметно выросший военный потенциал "Хезболлы", арсенал которой теперь включает, в том числе, российские ракеты "Яхонт" с дальностью действия 300 км. "Помимо него есть еще кое-что", — добавил источник агентства.

Ранее в СМИ и сообщениях аналитиков, отмечают журналисты, неоднократно указывалось, что "Хезболла" приобрела это вооружение в Сирии. Там российские ракеты были развернуты более 10 лет назад, чтобы помочь президенту Башару Асаду победить в гражданской войне.

Существенный рост арсенала "Хезболлы" подтвердили в разговоре с Reuters три действующих и один бывший чиновник. "Очевидно, что мы уделяем этому большое внимание […] и серьезно относимся к их возможностям", — заявил собеседник агентства, не упомянув, однако, российское вооружение.

Сама группировка ранее не подтверждала наличие в ее распоряжении ракет "Яхонт". Представители "Хезболлы", а также сирийские власти и российское министерство обороны не ответили на просьбу Reuters о комментарии. "Во-первых, это новость без какого-либо подтверждения. Мы не знаем, правда это или нет. Во-вторых, мы не располагаем такой информацией", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон направил в Средиземное море два авианосца и вспомогательные корабли для "обеспечения безопасности Израиля" после нападения боевиков ХАМАС на эту страну утром 7 октября. Американские власти также надеются таким образом сдержать Иран и поддерживаемые им группировки от вступления в конфликт.

3 ноября Насралла впервые после атаки ХАМАС на Израиль публично прокомментировал возобновившуюся войну. Лидер "Хезболлы" приветствовал действия палестинских боевиков и отметил, что его группировка вступила в боевые действия с Израилем уже 8 октября и регулярно атакует солдат и технику ЦАХАЛ.

По подсчетам газеты The Times of Israel, в результате боестолкновений и обстрелов на границе с Ливаном погибли шесть военных и двое гражданских. С ливанской стороны, пишет AFP, были убиты 68 членов "Хезболлы" и других группировок, несколько мирных жителей и журналист Reuters.

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