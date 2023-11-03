Глава ливанской радикальной группировки «Хезболла» Хасан Насралла впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС обратился к своим сторонникам в Ливане и по всему миру. Он назвал нападение ХАМАС на 100 процентов палестинской операцией, а также поблагодарил радикальные группировки в Йемене и Ираке за участие в их битве против Израиля.

Хасан Насралла похвалил ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября, добавив, что боевики действовали "правильно, мудро и справедливо".

"Хезболла" — крупнейшая политическая военная сила в Ливане. США и другие страны Запада признали ее террористической организацией.

В настоящий момент боевики "Хезболлы" совершают нападения на израильских военных на ливано-израильской границе и обстреливают территорию Израиля.

Столкновения оцениваются как весьма интенсивные, ЦАХАЛ сосредоточил на своих северных границах дополнительные силы, но до сегодняшнего дня не считалось, что "Хезболла" официально вступила в войну против Израиля на стороне ХАМАС.

Все могло измениться после долгожданного выступления Насраллы, но похоже, ливанская группировка не готова повышать ставки в конфликте.

В чем заключается потенциальная эскалация

После нападения ХАМАС на Израиль, гибели почти полутора тысяч мирных израильтян и ответных бомбардировок сектора Газа "Хезболла" активизировала свои действия на ливано-израильской границе.

Израиль воевал с Ливаном дважды, в последний раз в 2006 году. Эта война, которую в Израиле называют Второй ливанской войной, была спровоцировала "Хезболлой", которая фактически полностью контролирует южные районы Ливана.

В этой связи объяснимо, почему внимание всего мирового сообщества обратилось к Ливану, как к потенциальному участнику более масштабной войны.

В настоящий момент столкновения боевиков и военных Армии обороны Израиля, а также ракетные и минометные обстрелы ограничиваются строго пограничными районами.

Некоторые эксперты даже видят признаки того, что "Хезболла" не стремится к эскалации, довольствуясь локальными стычками.

Главное ливанское издание на французском языке L'Orient-Le Jour, почти полностью посвященное в пятницу предстоящей речи Хасана Насраллы, считает, что объявления тотальной войны не будет.

"Маловероятно, что лидер "Хезболлы" напрямую объявит о начале всеобщей войны против Израиля. Но почти все, что он скажет, будет весьма похоже на объявление войны", — пишут авторы аналитической статьи на эту тему в L'Orient-Le Jour.

Между тем, ливанская пресса, контролируемая "Хезболлой" , уделяет особое внимание боевым действиям против Израиля в течение последних 24 часов, что может быть намеком на решимость руководства группировки.

Если эскалация все же произойдет, то в Израиле это будет официально считаться открытием второго фронта со всеми вытекающими последствиями военного времени, включая возможную наземную операцию на территории Ливана.

Наземные операции ЦАХАЛ — самое нежелательное развитие ситуации для "Хезболлы" , в прошлом демонстрировавшей свою неспособность противостоять Израилю в таком формате.

Для Израиля полномасштабная война на ливанском фронте означала бы массированные ракетные обстрелы израильской территории далеко за пределами приграничных районов: в распоряжении спонсируемой Ираном "Хезболлы" уже есть ракеты, способные покрыть значительную часть страны с севера на юг.

Неуловимый Насралла

Местонахождение Хасана Насраллы держится в строжайшем секрете. Даже израильские спецслужбы с их возможностями не могут его отследить.

Пятничное обращение лидера шиитских экстремистов записано заранее и будет показано по всем каналам ливанского телевидения.

"Хезболла" пошла на необычный для себя шаг и анонсировала его выступление за несколько дней до эфира, показав при этом несколько весьма драматичных роликов с участием Насраллы.

Эксперты полагают, что таким образом боевики насаждают атмосферу страха среди ливанцев, большая часть которых опасается прямых столкновений с Израилем.

Судя по некоторым опросам, значительная часть населения недовольна тем, что "Хезболла" стала основной политической и военной силой страны на фоне полного экономического упадка, и не хочет, чтобы группировка вовлекла Ливан в очередной конфликт.

Хасану Насралле предстоит пройти по тонкой грани: оказать посильную поддержку ХАМАС с одной стороны и избежать конфронтации внутри страны.

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