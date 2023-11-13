Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нанесенные удары были ответом на "продолжающиеся атаки" на базы США в Ираке и Сирии со стороны исламистских группировок, которых поддерживает Иран.

Один из высокопоставленных чиновников Пентагона на условиях анонимности сообщил агентству AP, что были поражены учебный центр боевиков и убежище.

Учебный центр, по его словам, служил одновременно и складом оружия, а убежище — штабом для групп, связанных с Корпусом стражей исламской революции, элитного формирования иранской армии.

Кроме того, он рассказал, что иранцы находились во время удара внутри убежища, и скорее всего пострадали, однако официально Пентагон пока не подтвердил, был ли кто-то из них среди погибших.

Соединенные Штаты наносят такие удары вот уже третий раз с 26 октября. Усиление напряженности на территории Сирии и Ливана происходит из-за войны Израиля и ХАМАС.

Ллойд-Остин отметил, что авиаудары были нанесены по прямому указанию президента США Джо Байдена, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты намерены защищать себя, свой персонал и свои интересы.

Пентагон не сообщил никаких подробностей об ущербе, нанесенном ударами, но Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Британии, заявил, что в результате ударов были убиты восемь боевиков из группировки, которую поддерживает Иран.

По данным SOHR, еще семь человек получили ранения. Большинство жертв, как утверждает организация, не были гражданами Сирии.

Группа также подтвердила, что обстрел уничтожил склад оружия, неподалеку от границы Сирии и Ирака и площадку для запуска ракет возле города Маядин на востоке Сирии.

Обстрелы американских баз

Минувшей ночью проиранские военизированные группировки в очередной раз обстреляли ракетами американские базы. Погибших не было.

На прошлой неделе представители Пентагона заявляли, что те же поддерживаемые Ираном ополченцы атаковали базы и объекты США в Ираке и Сирии по меньшей мере 41 раз с начала войны между ХАМАС и Израилем.

Они добавили, что в период с 17 октября по начала ноября 56 американских военнослужащих получили травмы. Все пострадавшие уже вернулись к работе.

Считается, что Иран направил в Сирию сотни солдат для поддержки режима президента Башара Асада. Гражданская война в этой стране идет с разной степенью интенсивности вот уже 12 лет.

На стороне сирийской армии сражались тысячи мусульман-шиитов из ливанской группировки "Хезболла", а также из Ирака, Афганистана и Йемена, которых Иран вооружил, обучил и профинансировал.

27 октября США нанесли первый воздушный удар по двум складам оружия и боеприпасов на востоке Сирии, которые принадлежали связанным с Ираном группам боевиков.

Еще один "удар в целях самообороны", по терминологии Пентагона, был нанесен 8 ноября по объекту на востоке Сирии. Его выполнили два самолета F-15.

Дополнительные меры



Агентство Reuters сообщило, что американские военные принимают дополнительные меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке.

По словам официальных лиц, эти меры заключаются в увеличении количества военных патрулей США, ограничении доступа к их военным объектам и усилении сбора разведывательной информации, в том числе и с помощью дронов.

Главным опасением американской администрации, также как и многих стран Запада, является возможное распространение вооруженного конфликта из сектора Газа на весь Ближний Восток, что будет означать неизбежную широкомасштабную войну, в которую окажутся вовлечены многие мировые державы.

Именно поэтому США не устают подчеркивать, что эти авиаудары никак не связаны с тем, что происходит в секторе Газа, что они ни коим образом не обсуждались и не координировались с Израилем и являются самообороной.

Американские официальные лица также заявляли, что предупредили Иран напрямую и через доверенных лиц о недопустимости эскалации в регионе.

"Мы хотим пояснить, что наши военные действия не сигнализируют об изменении нашего подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС, и у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе", — заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

В прошлом месяце президент Байден направил редкое послание непосредственно верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, предупредив его о последствиях нападения на американские войска на Ближнем Востоке.

В Сирии находятся 900 американских военнослужащих и еще 2500 расквартированы в соседнем Ираке. Их целью является помощь местным силам безопасности в предотвращение возрождения так называемого "Исламского государства", исламистской группировки, захватившей большие территории обеих стран в 2014 году.

Нападение ХАМАС на Израиль





7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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