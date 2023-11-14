Сергей Хаджикурбанов, приговоренный по делу об убийстве журналистки “Новой газеты” Анны Политковской к 20 годам заключения, освободился из колонии и воюет в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным издания, Хаджикурбанов согласился отправиться в зону боевых действий в обмен на досрочное освобождение в конце 2022 года. Источник Baza рассказал, что Хаджикурбанов "неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи" и в скором времени дослужился до командира батальона.

Другой собеседник издания отметил его чрезвычайно быстрое для бывшего заключенного продвижение по службе. Как отмечается далее, спустя полгода службы на фронте организатор убийства Политковской продлил контракт с Минобороны РФ. При этом издание не располагает сведениями о том, в какой должности он служит сейчас. "На данный момент он освобожден от отбывания наказания", - пишет Baza.

Как отмечает издание Meduza, адвокат Алексей Михальчик подтвердил РБК, что Хаджикурбанов действительно участвовал в войне в Украине и получил помилование. По словам адвоката, Хаджикурбанов участвовал в войне "в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны".

"Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской", — сказал адвокат.

Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде ее дома в Москве. По делу об убийстве журналистки “Новой газеты” всего осудили шестерых человек, они получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Сергей Хаджикурбанов — бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД России. По данным следствия, Хаджикурбанов организовал слежку за Политковской.

Организатором убийства был назван Лом-Али Гайтукаев, в 2014 году его приговорили к пожизненному сроку, в 2017 году он умер в колонии. Племянника Гайтукаева Рустама Махмудова суд признал исполнителем преступления и также приговорил к пожизненному заключению. Заказчика убийства следствию установить не удалось.

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