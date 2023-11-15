Ватиканская Дикастерия доктрины веры (ДДВ, старейшая из шестнадцати Дикастерий Римской курии, в задачу которой входит наблюдение за чистотой вероучения в католической церкви) опубликовала в среду документ, подтверждающий, что католикам запрещено быть масонами.

Как говорится в новом документе за подписью папы римского Франциска и кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, возглавляющего ДДВ, католическая доктрина и масонство несовместимы.

Этот документ стал ответом на запрос одного из филиппинских епископов, который выразил обеспокоенность по поводу растущего числа католиков в его епархии, которые становятся масонами, и попросил совета, как ему как пастырю реагировать на это.

В ответе Дикастерии от 13 ноября содержится призыв выработать при участии всех членов Конференции католических епископов Филиппин скоординированную стратегию по донесению «во всех приходах причин непримиримости между католической верой и масонством».

Масоны — крупнейшее в мире тайное общество. Масонство пропагандирует идеи и ритуалы, несовместимые с католической верой, в том числе постулат о том, что человек вне зависимости от его вероисповедания может быть одинаково угоден Богу.

В документе Ватикана подтверждается, что те, кто формально и сознательно вступил в масонские ложи и принял масонские принципы, подпадают под положения «Декларации о масонских ассоциациях» католической церкви от 1983 года.

Эта декларация, подписанная кардиналом Йозефом Ратцингером, когда он возглавлял Конгрегацию доктрины веры (она же Святая инквизиция), заявляет, что католики, вступающие в масонские ассоциации, «находятся в состоянии тяжкого греха и не могут принимать Святое Причастие».

Новый документ ДДВ подробнее разъясняет эту декларацию, указывая на то, что вышеперечисленные меры также применимы к любым священнослужителям, вступившим в масонство.

Дикастерия предложила филиппинским епископам рассмотреть возможность публичного заявления по поводу учения католической церкви о масонстве.

«Вопрос масонства на Филиппинах очень важен, поскольку к нему относятся не только те, кто формально состоит в масонских ложах, но, в более широком смысле, большое число сочувствующих и единомышленников, лично убежденных в том, что не существует противоречия между принадлежностью к католической церкви и к масонским ложам, — говорится в документе ДДВ. — Но на уровне доктрины необходимо помнить, что активное членство в масонстве верующих запрещено из-за несовместимости между католической доктриной и масонством».

Запрет католической церкви на масонство восходит еще к папе Клименту XII, который официально осудил масонство в папской булле в 1738 году.

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