Представители ЛГБТ+ смогут креститься и становиться крестными, а также быть свидетелями при заключении браков по католическому обряду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на разъяснение Дикастерии по доктрине веры.

В документе подчеркивается, что принять крещение могут, в частности, относящие себя к ЛГБТ+ подростки, если они "хорошо к этому подготовлены и желают этого", и трансгендерные персоны при условии, что "нет риска вызвать публичный скандал или дезориентацию среди верующих". Для крещения детей, которых воспитывают однополые пары, должна быть "обоснованная надежда, что он будет воспитан в католической религии".

Крестным, пояснили в Ватикане, может стать любой человек независимо от своей сексуальной ориентации. Основной критерий — он должен обеспечить передачу католического учения новообращенному верующему. Однако решающее слово остается за конкретным священником, которому рекомендовано проявлять "пасторскую осмотрительность", а претендент на роль крестного должен "вести жизнь, соответствующую вере".

Аналогичные рекомендации распространяются на представителей ЛГБТ+, которые хотят выступить в роли свидетелей во время католического венчания.

Дикастерия по доктрине веры представила разъяснения после того, как в июле свои вопросы об участии представителей ЛГБТ+ в таинствах направил в Ватикан епископ Хосе Негри из Бразилии.

Папа Франциск ранее неоднократно высказывался в поддержку ЛГБТ+, призывая прекратить их преследование и криминализацию. Понтифик также пытается реформировать католическую церковь, сделав ее более толерантной и при этом не меняя основных постулатов учения, согласно которым однополые отношения греховны.

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