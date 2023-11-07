Парламент Литвы 7 ноября в первом чтении отклонил предложение отказаться от запрета на информирование подростков о гомосексуальных отношениях. По действующим законам, такая информация считается наносящей вред подросткам. Было решено отклонить предложенные поправки, сообщает Delfi.lt.

За поправки в первом чтении проголосовали 50 депутатов, 56 были против, еще 19 воздержались. Парламент решил отклонить этот проект.

Правительство Литвы в октябре этого года одобрило поправки к закону о защите несовершеннолетних от негативной публичной информации, предлагалось отказаться от постановления, что "на детей негативно влияет публичная информация, которая умаляет семейные ценности, поощряет иное понятие семьи, нежели утвержденное в Конституции и Гражданском кодексе". Поправку предложил Минюст Литвы, чтобы осуществить вердикт Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ), в соответствии с которым, Литву признали страной, ущемившей свободу слова писателя Неринги Мацате, когда в 2014 г. с прилавков магазинов изъяли ее книгу "Янтарное сердце", в которой описывалась любовь между однополыми людьми.

После того как парламент во вторник отклонил поправку к закону, депутат и председатель Комитета по правам человека Томас-Витаутас Раскявичюс сообщил о проведении акции, во время которой будет жечь литературные произведения, в которых есть информация о представителях ЛГБТ.

"Проведу акцию гражданского неповиновения, буду публично жечь художественные произведения и научные тексты, которые будут запрещены в Литве, поскольку в них пишут о людях ЛГБТ", — сообщил депутат. Политик заявил, что своим решением парламент игнорирует вердикт ЕСПЧ в деле Мацате против Литвы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram