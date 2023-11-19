У стран-членов НАТО в Европе остается "от пяти до девяти лет", чтобы подготовиться к отражению возможного нападения России на территорию альянса. Такой вывод содержится в аналитическом исследовании Германского общества внешней политики (DGAP).

Его авторы Кристиан Меллинг из DGAP и Торбен Шютц из Центра безопасности и обороны в Берлине убеждены в том, что "следующая война в Европе может быть эффективно предотвращена лишь в ограниченный период времени".

Российская экономика в военном режиме

Эксперты указывают на то, что Россия во время войны с Украиной перевела свою оборонную промышленность в режим военной экономики. "Даже после почти двухлетней войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется в настоящее время. Наибольшие потери людей и техники понесли сухопутные войска", — говорится в исследовании Меллинга и Шютца, которое называется "Предотвратить следующую войну". Германия и НАТО, подчеркивается в нем, вступили в состязание со временем, пытаясь вооружить силы обороны в такой степени, чтобы их потенциал сдерживания превзошел российские расчеты на успешное нападение, например, на страны НАТО — Литву, Латвию и Эстонию.

Эксперт по безопасности из DGAP Кристиан Меллинг ссылается в своих выводах на источники в военных кругах и спецслужбы Германии. Его анализ включает в себя новые направления оборонной политики бундесвера, которые были представлены министром обороны Германии Борисом Писториусом (Boris Pistorius) в начале ноября. Впервые Писториус публично употребил словосочетание "соответствие требованиям военного времени" в качестве цели модернизации бундесвера.

"Война вернулась в Европу после жестокого нападения Путина на Украину", — сказал Писториус. "Это изменило ситуацию с угрозами. Германия, как самая густонаселенная и экономически сильная страна в центре Европы, должна быть опорой сдерживания и коллективной обороны в Европе", — отметил министр обороны Германии на презентации новых руководящих принципов для немецких вооруженных сил.

"Обе стороны имеют дальнейшие военные планы"

Основой для расчета периода времени для предотвращения Североатлантическим альянсом возможной войны путем усиления потенциала сдерживания является предположение, что России удастся заморозить войну в Украине. Это даст Кремлю время на восстановление сухопутных войск. Однако вряд ли кто-то из политиков в Берлине ожидает быстрого окончания захватнической войны.

"Обе стороны имеют дальнейшие военные планы, — указал в интервью DW эксперт по Украине и России Нико Ланге из Мюнхенской конференции по безопасности. — Я думаю, мы должны исходить из того, что это будет продолжаться еще некоторое время".

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно предупредил, что военная помощь, которую до сих пор оказывали его стране около 50 поддерживающих ее государств во главе с США, привела лишь к "тупику" на фронте. Его линия на востоке и юге Украины практически не изменилась с июня, даже в ходе украинского контрнаступления.

Однако в позиционной войне Россия имеет преимущество, потому что в ее распоряжении имеется практически неограниченное количество артиллерийского вооружения, предупреждает в интервью DW австрийский военный аналитик Маркус Райснер. Украина, по его мнению, может добиться успеха только в том случае, если война не будет позиционной. Чтобы сделать это возможным весной следующего года, Украина должна получить от Запада новейшее оружие, уточняет Райснер.

Ряд военных экспертов полагают, что фронт в Украине превращается в поле боя, на котором действуют все более высокотехнологичные виды вооружений. Все чаще говорят об использовании искусственного интеллекта в военных действиях. "Речь идет о контроле над электромагнитным полем, в котором используются радиостанции и управляются беспилотники", — пояснил Рейснер в интервью DW. Нико Ланге также подтверждает, что Россия теперь может очень успешно подавлять некоторые виды оружия ВСУ с помощью использования спутников.

Экономические санкции не сработали?

Это относится даже к поставленным США ракетным установкам HIMARS, которые Украина год назад использовала при освобождении своих территорий для срыва подвоза российскими войсками оружия и боеприпасов. "Россия очень успешно создает помехи", — говорит Ланге. Под помехами понимается глушение спутниковых, радиолокационных и радиосигналов противника. Это особенно важно в свете того, что ситуация на фронте все больше превращается в войну беспилотников.

Они не только атакуют, нанося удары, но и передают изображения и вместе со спутниковой разведкой делают ситуацию на фронте абсолютно прозрачной. Россия вооружается и в этой области, признает Ланге. Судя по всему, экономические санкции, введенные ЕС и США, не помешали Москве, и у нее по-прежнему есть микрочипы и другие высокотехнологичные товары. РФ также имеет собственную систему спутниковой навигации для наведения ракет на цель, добавляет Нико Ланге.

Согласно выводам аналитиков, в Берлине растет убежденность в том, что при нынешнем производстве вооружений Россия может быстро восстановить свою армию, понесшую потери. Причем так, что ее боевая мощь превысит нынешний потенциал сдерживания НАТО в обычной войне в Европе.

"По оценкам экспертов и спецслужб, России потребуется от шести до десяти лет, чтобы восстановить свою армию до такого уровня, когда она сможет осмелиться напасть на НАТО", — делится аналитик DGAP Кристиан Меллинг. Соответственно, у альянса есть всего пять-девять лет, чтобы перевооружиться настолько, чтобы отразить возможное нападение России. "Нападение России на территорию НАТО уже нельзя исключить, — считает Меллинг. — Это означает, что вопрос уже не в том, должны ли Германия и НАТО быть готовы к войне, а только в том, когда".

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