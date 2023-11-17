Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарову бетонных пирамид, похожих на так называемые "зубы дракона", они же противотанковые надолбы, пишет Rus.Postimees.

"Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", — пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.

Глава МВД Лаури Ляэнеметс (SDE) сказал в четверг, что Эстония проявляет крайнюю бдительность.

"Сегодня (вчера — прим. Ред.) восемь граждан Сомали попытались пересечь границу и их вернули в Россию. Нам поступила информация, что подобные инциденты происходили в России и в районе других погранпунктов. На данный момент ситуация дальше не развивалась", — отметил Ляэнеметс.

В четверг в интервью Postimees руководитель пограничной службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар дал понять, что граждане третьих стран просто так сюда не попадают и происходящее можно назвать миграционной атакой на Эстонию.

"Наша практика и оценка наших финских коллег говорят о том, что в России подобное не происходит само по себе", — сказал Коммусаар.

Ляэнеметс сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что Эстония внимательно следит за обстановкой на восточной границе. "В последние недели были указания на то, что теперь оказывается давление на финскую границу. Туда направляют людей без виз или иных правовых оснований на въезд в Европу. Россия не должна их пропускать, но пропускает, а в Финляндии они подают ходатайства о предоставлении международной защиты, которые нужно рассматривать", — сказал он.

"Мы не позволим сложиться иллюзии, что на нашей границе можно испытывать эту тактику. Вряд ли граждане Сомали сами до этого додумались. Сигнал, который мы подаем и ради которого мы действуем: невозможно таким образом попасть через Эстонию в ЕС".

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