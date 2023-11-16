Правительство Финляндии в целях обеспечения национальной безопасности приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска на восточной границе. Об этом на пресс-конференции объявила глава МВД Мари Рантанен (Истинные финны). Погранпереходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты в 00:00 в ночь на субботу, пишет Yle.fi.

По ее словам, МАПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты в 00:00 в ночь на субботу.

Рантанен заявила, что Финляндия должна была отреагировать на растущее число просителей убежища без надлежащих документов.

В дальнейшем заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на северных пунктах пересечения границы: Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи. Эти МАПП останутся открытыми.

Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года.

– Такое решение было принято на основании выводов и информации от пограничников и других ведомств. Имеются явные признаки того, что власти иностранного государства сыграли свою роль в прибытии [людей], которые незаконно пересекли границу, — заявила Рантанен.

Она отметила, что Финляндия обратится на разных языках и через разные каналы к тем, кто пытается попасть в страну и тем, кто им помогает, что границы закрыты и нелегальный въезд запрещен.

Маркку Хассинен из Пограничной службы заявил, что указанные МАПП будут физически закрыты, то есть через них будет запрещено движение транспорта.

Премьер-министр Петтери Орпо (Коалиционная партия) заметил, что правительство должно было серьезно отреагировать на происходящее на границе.

Он констатировал, что практика российских пограничников изменилась и они стали пускать людей без надлежащих документов через границу.

Ранее глава МВД Рантанен объявила, что ведомство в срочном порядке готовит предложение, позволяющее при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией. Она еще вчера должна была объявить о новых ограничениях, но пресс-конференция была отменена. Президент Саули Ниинисте заявил, что необходимы „очень четкие меры", чтобы остановить поток просителей убежища.

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