Парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) предлагает оценить возможность закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП), через которые в Литву из Беларуси проходят крупные потоки контрабанды. Такое предложение во время парламентского контроля КБФ высказал председатель комитета Миндаугас Линге, но конкретные пункты он не назвал.

"Давайте сформулируем несколько предложений. Оценить возможность закрытия контрольно-пропускных пунктов, через которые в Литву проходят крупные потоки контрабанды. И оценить возможность выделения дополнительных средств на закупку новой техники на тех пограничных пунктах, где контроль обеспечивается недостаточно", — сказал М. Линге в ходе заседания КБФ.

МВД: стоимость изъятых в 2023 году сигарет превышает 42 млн евро

Присутствовавший на заседании заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев сказал, что в последнее время наблюдается рост выявляемых случаев контрабанды, но количество изъятой продукции снижается. Он также отметил, что перенаправление грузов через станцию ​​Кена и установка физического барьера на границе с Беларусью затруднили контрабанду.

"Со стороны Службы охраны государственной границы наблюдается рост выявленных случаев контрабанды, но в целом количество задержанной продукции снижается. (…) Стоимость изъятых сигарет в 2023 году составила более 42 млн евро. Цифры значительные", — сказал Дмитриев.

"Мы видели значительную отрицательную тенденцию в рамках железнодорожных перевозок, и причина была в отсутствии мер контроля, по определенным причинам мы перенаправили поезда, как транзитные, так и грузовые, через Кену, там есть рентгеновское оборудование, и мы увидели уменьшение количества случаев, когда мы обнаруживаем перевозки в поездах. Установленный физический барьер также затруднил транспортировку через зеленую границу, но у нас есть такой феномен, как перевозки дронами", — сказал он.

Говоря о потенциальном закрытии некоторых КПП на границе с Беларусью, Дмитриев пояснил, что такое решение было бы связано с другими угрозами, а не контрабандой.

"Что касается дальнейшего закрытия пограничных пунктов, то мы связываем это с другими угрозами, будь то различные инциденты на государственной границе или какие-то другие, более значимые вещи, например, потоки нелегальной миграции. (…) Контрабанда — это лишь один из показателей", — сказал вице-министр. С середины августа на границе с Беларусью временно закрыты пограничные КПП Шумскас и Тверячюс.

На границе Польши с Беларусью действует один контрольно-пропускной пункт, на границе Латвии — два, на границе Литвы — четыре.

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