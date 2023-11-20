Всего за пару лет Хавьер Милей прошел путь от экономиста, который привлекал внимание зрителей телешоу своими либертарианскими взглядами и идеями, до избранного президента Аргентины. И на это есть свои причины.

Сам Милей, набравший 55,7% голосов, назвал свою убедительную победу во втором туре состоявшихся в воскресенье президентских выборов "чудом".

"Спасибо команде, которая в течение двух лет работала над преобразованием Аргентины и достижением чуда — обретения либерально-либертарианского президента", — заявил Хавьер Милей в своей первой после избрания речи.

Не имея опыта работы в правительстве, лидер политической коалиции "Свобода наступает", в которую входят несколько таких же как он аутсайдеров, одержал победу над правящей партией и перонизмом — силой, которая доминировала в аргентинской политике на протяжении десятилетий (перонизм — идейно-политическое течение, среди прочего предусматривающее государственное регулирование и государственный патернализм. — Би-би-си).

Но как Милей добился такого головокружительного восхождения на вершину власти? Есть как минимум три причины.

1. Экономический кризис



Аргентина переживает серьезный экономический и социальный кризис, 40% аргентинцев живут в бедности, а годовой уровень инфляции в октябре достиг 143%.

Это, как отмечает аргентинский политолог Росендо Фрага, уже третий крупный кризис за 40 лет, прошедших с тех пор, как в стране была восстановлена демократия.

До этого была гиперинфляции, которая предвосхитила конец правительства Рауля Альфонсина в 1989 году, и социальный взрыв, способствовавший падению президента Фернандо де ла Руа в 2001 году.

"Милей появился как альтернатива экономическим и социальным последствиям, которые могут оказаться еще хуже, чем в предыдущие два раза", — заявил Фрага в интервью Би-би-си.

А вероятность возникновения нового кризиса была очень высока, поскольку его главным соперником на выборах был министр экономики Серхио Масса.

Масса, впрочем, тоже всех удивил, став кандидатом, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре выборов в октябре.

Однако он не мог скрыть печальное состояние, в котором оказалась Аргентина, включая несколько дней нехватки топлива во время второго тура кампании (Милей утверждал, что это была "открытка из будущего", если перонизм останется у власти).

В этом контексте большинство избирателей склонилось к радикальным переменам, предложенным кандидатом-либертарианцем, которые включают долларизацию экономики, закрытие Центрального банка и сокращение государственных расходов.

2. Противостояние установленному порядку, "политической касте"

Помимо обещаний экономической либерализации, Милей выступил против истеблишмента, обрушившись с резкой критикой на то, что он называет "политической кастой".

"С момента своего появления на общественной арене, когда он был избран депутатом, Милею удалось создать совершенно иной политический нарратив, противостоящий системе", — рассказал Би-би-си аргентинский политолог Серхио Беренштейн.

"Милей пошел по пути других известных кандидатов, выступающих против истеблишмента, которых мы видели в разных частях света: наиболее типичными из них являются Дональд Трамп (в США) или Жаир Болсонару (в Бразилии)", — добавляет он. — Милей может присоединиться к глобальному движению, которое противостоит установленному порядку".

Такой деструктивный подход позволил избранному президенту Аргентины привлечь избирателей, которым надоело нынешнее правительство и политический класс, и это несмотря на неуверенность и страх, которые его предложения вызывают у многих.

Лучше всего Милею удалось всколыхнуть молодежь, поддержка которой стала ключом к его победе.

Как показывали различные опросы общественного мнения, проводившиеся в ходе предвыборной кампании, чем моложе были избиратели, тем сильнее они поддерживали Милея.

3. Поддержка правоцентристов и антиперонизм



Водораздел в аргентинской политике вот уже много десятилетий проходит между перонистами и антиперонистами.

Именно на последних сделал свою ставку Милей. Для этого важна была поддержка, которую он получил во втором туре выборов от двух лидеров правоцентристской коалиции "Вместе за перемены" — бывшего президента Маурисио Макри и бывшего кандидата в президенты Патрисии Буллрич, занявшей третье место на октябрьских выборах.

В общей сложности Милей получил 14,5 млн голосов избирателей и победил в 21 из 24 избирательных округов (за сторонниками перонизма остался по сути лишь их оплот в провинции Буэнос-Айрес).

После поддержки, которую Макри и Буллрич оказали ему вскоре после первого тура, Милей смягчил свою критику "политической касты" в целом и сосредоточился на очернении "киршнеризма".

Так называют вид перонизма, политику, которую проводила вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер, которая управляла страной в период с 2007 по 2015 год и была замешана в различных скандалах, включая коррупцию, за что в декабре прошлого года суд приговорил ее к шести годам заключения (от чего ее защитил только статус во власти страны — Би-би-си).

В поисках правоцентристских и антиперонистских голосов во втором туре Милей уже не так активно пропагандировал свои радикальные планы по сокращению бюджета.

А в дебатах с Массой он и вовсе использовал более сдержанный тон, чем в другие моменты предвыборной кампании, так что многие задавались вопросом, почему он избегает более резких нападок на своего соперника.

"Он старался выглядеть эмоционально сдержанными и добился своего, — объясняет Беренштейн. — Это связано с логикой второго тура. Но после избрания повестка дня президентов обычно уже не имеет ничего общего со сдержанностью".

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