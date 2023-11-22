В среду, 22 ноября, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что будут закрыты все пункты пропуска на границе с Россией, за исключением одного КПП на севере страны. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP и Yle.

"Правительство сегодня приняло решение закрыть еще несколько пограничных пунктов. Открытым останется только пункт Рая-Йоосеппи", — заявил Орпо во время пресс-конференции.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что в пятницу, 24 ноября, в полночь еще три пункта пересечения границы прекратят работу и будут закрыты как минимум до 23 декабря.

Еще четыре пункта пересечения границы были закрыты 18 ноября.

Таким образом, Хельсинки отреагировал на увеличивающийся поток нелегальных иммигрантов из России.

Ранее российские пограничники не пускали нелегальных мигрантов на финские КПП без соответствующих проездных документов.

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