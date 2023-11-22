"Правительство сегодня приняло решение закрыть еще несколько пограничных пунктов. Открытым останется только пункт Рая-Йоосеппи", — заявил Орпо во время пресс-конференции.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что в пятницу, 24 ноября, в полночь еще три пункта пересечения границы прекратят работу и будут закрыты как минимум до 23 декабря.
Еще четыре пункта пересечения границы были закрыты 18 ноября.
Таким образом, Хельсинки отреагировал на увеличивающийся поток нелегальных иммигрантов из России.
Ранее российские пограничники не пускали нелегальных мигрантов на финские КПП без соответствующих проездных документов.
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