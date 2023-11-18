Финские пограничники применили газ против группы мигрантов из 30 человек, которые пытались пересечь границу со стороны России в одном из закрытых с полуночи пропускных пунктов. Об этом сообщает Euronews.

В общей сложности Финляндия закрыла четыре основных пункта пропуска на границе с Россией. Местные власти объяснили этот шаг необходимостью борьбы с миграционным потоком, резко возросшим в последние недели.

Хельсинки обвиняет Россию в "переброске" мигрантов к границе в качестве ответной меры на твердую ориентацию Финляндии на Запад и НАТО.

В ночь на субботу финским пограничникам пришлось применить газ против группы людей, которые пытались пересечь один из погранпереходов и не подчинялись приказам.

Инцидент произошел поздно вечером 17 ноября на переходе "Ниирала" на юго-востоке страны. По данным местных СМИ, к погранпереходу прибыли примерно 30 человек - пешком и на велосипедах.

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