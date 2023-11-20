По данным финских СМИ, власти Финляндии намерены закрыть оставшиеся четыре пункта пропуска на границе с Россией в ночь на 22 ноября. Решение может быть принято в ближайшее время.

Финляндия намерена в ночь на 22 ноября полностью закрыть границу с Россией в связи с резким наплывом мигрантов. Об этом сообщило в понедельник, 20 ноября, финское издание Iltalehti со ссылкой на собственные источники в сферах внешней политики и безопасности. Собеседники издания сказали, что правительство в Хельсинки может принять такое решение уже в понедельник, но позднее в IltaLehti поступило сообщение, что этого не произойдет.

Первые пять КПП были закрыты на прошлой неделе



В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти погранпереходов на границе с Россией. До 18 февраля была приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы. 19 ноября был временно закрыт пятый контрольно-пропускной пункт — "Вартиус". Перед этим власти Финляндии отправили на на помощь пограничникам в "Вартиусе" вооруженные силы.

Власти Финляндии обосновывают решение закрыть границу с Россией резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с российской территории. Хельсинки обвинил российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, страна была готова "к такого рода гадости со стороны России". В российском МИД все обвинения отвергли.

Мигрантов заставляли ехать в сторону Финляндии



По данным государственной телерадиокомпании Yle, на пограничном пункте "Вартиус" некоторые из просителей убежища, прибывших в Финляндию, были "вытолкнуты через границу" из России против их воли. Перешедшие границу отказывались покидать Россию, но пограничники "выталкивали их от российского пограничного поста в сторону Финляндии", и затем закрыли за ними ворота, так что возврат на российскую территорию стал невозможным, рассказал Yle начальник КПП "Вартиус" Йоуко Киннунен. По его словам, прибывших подводили небольшими группами по двадцать человек.

Уже после закрытия к КПП прибыли еще 20 просителей убежища на велосипедах. По словам финских пограничников, людей пришлось вывезти в Финляндию, так как российские пограничники не принимали их обратно. В основном это были граждане Сомали.

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", — заявил Хассинен.

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