По данным израильской армии, террористы ХАМАС использовали туннели под больницей "Аш-Шифа" для своих целей, прикрываясь пациентами и персоналом как "живым щитом".

Израиль уничтожил комплекс подземных туннелей и шахт террористической организации ХАМАС на территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом говорится в посте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), обнародованном в соцсети X утром в пятницу, 24 ноября.

The IDF has completed its operational preparations according to the defensive positions of the pause. Earlier this morning, our troops destroyed a route of underground terrorist tunnels and tunnel shafts in the area of the Shifa Hospital. In addition, over the last day, our… pic.twitter.com/MujrWzAZxl — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023

На коротком видео, которое опубликовала ЦАХАЛ, показано, как происходит взрыв в комплексе зданий. Судя по этим кадрам, по крайней мере одно из многоэтажных зданий получило серьезные повреждения.

Военная операция Израиля в районе больницы "Аш-Шифа"



Военная операция, которую Израиль ведет в районе крупнейшей больницы в Газе — "Аш-Шифа", — вызывает неоднозначную реакцию у наблюдателей. Израильская сторона подчеркивает, что террористы ХАМАС используют территорию больницы для своих целей, прикрываясь пациентами и персоналом как "живым щитом". Критики этой операции настаивают на недопустимости военных действий на территории больницы.

Перед уничтожением туннеля, обнаруженного под больницей "Аш-Шифа", израильские военные обеспечили журналистам международных СМИ доступ туда. На снятых ими кадрах запечатлены узкие проходы, а также ряд помещений, в том числе комната с кроватями, туалетом и маленькой кухней. Указывается, что этот туннель проходил на глубине 10 метров под больницей и имел протяженность 55 метров. Кроме того, в больнице "Аш-Шифа", по данным ЦАХАЛ, было обнаружено оружие.

Задержание ЦАХАЛ директора больницы "Аш-Шифа"



23 ноября газета The Jerusalem Post сообщила о задержании Армией обороны Израиля директора больницы "Аш-Шифа" Мухаммада Абу Салмии и нескольких его сотрудников, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками ХАМАС.

Абу Салмии был задержан и вывезен для допроса общей службой безопасности Израиля (Шин Бет) после различных показаний и видеодоказательств о том, что управляемый им госпиталь использовался в качестве командного центра ХАМАС, сообщили военные.

США подтвердили сведения о том, что боевики ХАМАС используют больницу "Аш-Шифа" в качестве своего командного пункта и склада с оружием. Со своей стороны, террористическая организация ХАМАС отрицает эти обвинения.

Спустя несколько дней после начала операции ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа" оттуда были эвакуированы многочисленные пациенты, в том числе 31 недоношенный ребенок. По данным ООН на 24 ноября, на данный момент в больнице оставаются в общей сложности 250 гражданских лиц из числа пациентов и персонала.

Прекращение огня и освобождение заложников ХАМАС



В 6:00 (8:00 мск) 24 ноября вступила в силу договоренность о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенная с целью добиться освобождения части заложников, удерживаемых террористами в секторе Газа.

За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных израильских тюрем — женщины и несовершеннолетние.

По соглашению, достигнутому при посредничестве Катара, первые 13 заложников, находящиеся в руках террористической организации ХАМАС, будут освобождены в 17.00 мск. Израиль подтвердил получение предварительного списка имен заложников, освобождаемых 24 ноября.

Ранее в тот же день, 24 ноября, Израиль обнародовал обращение представителя ЦАХАЛ Авиджаа Адраи, записанное для арабоязычных СМИ. "Война еще не окончена. Гуманитарная пауза установлена на время, — предупреждает он. — Северные районы сектора Газа — это опасная зона военных действий, и двигаться на север запрещено. Ради вашей безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на юге".

Нападение ХАМАС на Израиль



Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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