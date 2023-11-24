13 израильских заложников переданы Красному Кресту, сообщают Times of Israel и 12-й телеканал в Израиле. По их словам, заложники направляются к выходу из Газы через КПП Рафах.

В рамках четырехдневного перемирия с ХАМАС Израиль готовится принять 13 заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС в обмен на освобождение 39 палестинских заключенных.

панее Премьер-министр Таиланда заявил в соцсети Х об освобождении боевиками ХАМАС 12 тайских заложников. В его посте говорится, что факт освобождения подтвердили МИД Таиланда и департамент безопасности. В посте также отмечается, что сотрудники посольства собираются забрать заложников через час, но не уточняется, где они сейчас находятся.

Ранее сегодня Государственная информационная службы Египта распространила заявление, в котором, среди прочего, отмечалось, что "благодаря посредническим усилиям Египта удалось освободить 12 таиландских заложников" (цитата по агентству Reuters).

По меньшей мере 19 тайских фермеров были похищены боевиками ХАМАС на юге Израиля во время нападения 7 октября, многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

12 таиландских заложников не являются частью сделки между Израилем и ХАМАС.

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