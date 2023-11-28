В Израиль вернулись еще 11 заложников, захваченных боевиками ХАМАС в ходе нападения 7 октября, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения еврейского государства. В то же время 33 палестинских заключенных были освобождены из израильских тюрем.

В ночь на вторник ХАМАС в рамках перемирия освободил девять детей и двух женщин, которые провели в плену у боевиков 53 дня. Бывшие заложники были доставлены в одну из больниц Тель-Авива, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как пишет "Русская служба BBC" со ссылкой на МИД Катара, выступившего посредником при заключении перемирия, освобожденные женщины и дети — люди с двойным гражданством. Из плена вернули обладателей паспортов Франции, Германии и Аргентины.

В свою очередь, из израильских тюрем были освобождены 33 человека — 30 несовершеннолетних и 3 женщины. Их уже доставили на Западный берег реки Иордан, который контролирует администрация Махмуда Аббаса.

Сообщается, что Израиль и ХАМАС находятся в процессе согласования списков на освобождение в ближайшие два дня. Освобождение заложников происходит в рамках перемирия, которое, как стало известно накануне, было продлено еще на два дня. 19 пленников, в основном граждан Таиланда, отпустили ранее после параллельных переговоров, организованных Катаром.

Всего в ходе нападения на Израиль 7 октября боевики убили около 1200 и захватили в плен примерно 240 израильтян, иностранцев и лиц с двойным гражданством. Не менее 175 из них по-прежнему удерживаются в секторе Газа. Израиль взамен на возвращение каждого заложника освобождает трех палестинцев из своих тюрем.

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