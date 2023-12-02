Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отозвал из Катара ее представителей, которые участвовали в переговорах об освобождении заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), сообщает "Радио Свобода".

Как говорится в сообщении администрации премьер-министра Израиля, это было сделано по указанию премьера Биньямина Нетаньяху, поскольку переговоры зашли в тупик.

"Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая заключалась в освобождении всех женщин и детей", — говорится в сообщении. При этом утверждается, что представители ХАМАС ранее одобрили список тех, кто должен был быть освобожден.

В сообщении подчеркивается, что глава "Моссада" поблагодарил партнеров в США, Египте и Катаре за их посреднические усилия, приведшие к освобождению более 100 заложников за время гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа, которая продолжалась с 24 до 30 ноября. 1 декабря боевые действия Израиля против ХАМАС возобновились.

По данным The Times of Israel, ХАМАС и другие палестинские группировки продолжают удерживать 136 человек, захваченных 7 октября, среди них, по подсчетам, 20 женщин и двое детей, а также 11 иностранцев. Часть заложников — израильские военные, другие — гражданские лица.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Салех аль-Арури в субботу заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что группировка больше не намерена освобождать израильских заложников, до тех пор, пока Израиль не согласится на долгосрочное перемирие. Он также заявил, что ХАМАС настаивает на освобождении всех палестинских заключенных из тюрем в Израиле в обмен на заложников. По словам представителя ХАМАС, в заложниках у группировки нет детей, а все удерживаемые лица — военнослужащие или резервисты израильской армии.

Ранее Соединенные Штаты выступили за новую гуманитарную паузу, которая позволила бы вновь освобождать захваченных людей. Израиль ранее заявлял, что согласен не возобновлять огонь, если ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день. Израиль, в свою очередь, освобождал из тюрем палестинских заключенных — трех за одного заложника.

Боевые действия в секторе Газа после паузы продолжаются второй день. Сообщается, что израильская армия наносит интенсивные удары по целям в секторе Газа, в том числе в южной его части. Туда ранее эвакуировалась значительная часть населения северных районов Газы. Израильские военные опубликовали карты, на которых обозначены районы сектора Газа, по которым могут наноситься удары, листовки с этими картами разбрасываются с воздуха над сектором. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в пятницу и субботу в результате израильских ударов погибли более 200 жителей сектора, а общее число убитых с начала ответной операции Израиля превысило 15 тысяч. Вечером в субботу ХАМАС заявил о гибели 300 человек при бомбардировке одного из районов на востоке города Газа; независимого подтверждения этих сообщений нет.

Боевую операцию в секторе Газа силы ЦАХАЛ начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Жертвами теракта в Израиле стали 1200 человек, свыше 240 — взяты в заложники. Израиль утверждает, что цель его операции — разгромить ХАМАС и лишить его власти над сектором Газа. Большинство стран ООН призывает к прекращению огня без предварительных условий, Генассамблея приняла соответствующую резолюцию. Соединенные Штаты заявляют, что Израиль имеет право на самооборону, призывая его при этом соблюдать правила ведения войны.

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