То, что прекращение огня продлилось так долго, стало результатом дипломатических усилий. Теперь, после семидневной паузы, Израилю и ХАМАС предстоит решать труднейшие военные и политические вопросы.

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Для ХАМАС это борьба за выживание. Пока боевик ХАМАС может нажать на курок или запустить ракету по Израилю, он будет утверждать, что он непобедим.

Задача Израиля гораздо сложнее, несмотря на всю его подавляющую военную мощь.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поклялся сокрушительно отомстить ХАМАС за вторжение 7 октября, в результате которого боевики убили около 1200 человек, в основном — гражданских.

В первые часы после того, как израильская армия возобновила военную операцию, правительство еще раз назвало свои военные цели в сообщении в WhatsApp: "Освободить заложников, ликвидировать ХАМАС и гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для жителей Израиля".

Как этого достичь и что произойдет дальше — вот первостепенные вопросы, беспокоящие сейчас Нетаньяху, его политических союзников и врагов внутри Израиля, а также госсекретаря США Энтони Блинкена, совершившего с начала войны четыре поездки в Израиль и регион.

Возможно, Блинкен знал, что его попытка продлить то, что сам он назвал "гуманитарной паузой", потерпит неудачу.

Вечером перед возобновлением боевых действий он заверил, что Америка поддерживает право Израиля на самооборону, и еще раз осудил ХАМАС.

Блинкен повторил свое настойчивое требование, "чтобы Израиль действовал в соответствии с международным гуманитарным правом и законами войны, даже когда он сталкивается с террористической группировкой, которая не уважает ни то, ни другое".

Затем он сделал свое самое резкое на данный момент заявление о том, как Израилю следует вести войну.

Это заявление следует процитировать целиком, так как это в чистом виде список того, что США ожидают от своего ближайшего союзника.

По словам Блинкена, "надлежит предпринять более эффективные шаги для защиты жизни мирного населения, в частности, четко и точно очерчивать районы в центре и на юге сектора Газа, где люди могут быть в безопасности и за пределами линии огня".

"Это означает предотвращение дальнейшего масштабного перемещения гражданского населения внутри сектора Газа. Это означает предотвращение нанесения ущерба жизненно важной инфраструктуре — больницам, электростанциям, объектам водоснабжения".

"И это означает предоставление гражданским лицам, которые были перемещены в южную часть Газы, возможности вернуться на север, как только позволят условия. Не должно быть постоянного внутреннего перемещения".

В начале войны сюда приезжал президент США Джо Байден. Заключив Израиль в свои теплые и могущественные объятия, он между тем также предупредил своих союзников, чтобы в поисках справедливости они не были ослеплены яростью, как это произошло с Америкой после нападения "Аль-Каиды" (запрещена в России) 11 сентября 2001 года.

Судя по некоторым замечаниям, сделанным Блинкеном, Джо Байден, видимо, считает, что Нетаньяху, с которым у него были сложные отношения, не послушался.

Военные цели Израиля требуют, чтобы следующий этап его наступления был нацелен на ХАМАС на юге Газы. Когда он вторгся в северную часть сектора Газа, мирным палестинцам было велено отправиться на юг ради их безопасности.

Хотя там и не так смертельно опасно, как на севере, большую часть которого Израиль сравнял с землей, нигде в секторе Газа сейчас не безопасно.

Через несколько часов после возобновления боевых действий палестинцы в Рафахе, на крайнем юге сектора, на границе с Египтом, погибли в результате израильских авиаударов.

Пока не будет уничтожена инфраструктура ХАМАС на юге сектора, Израиль не может объявить о ликвидации группировки. Именно на юге, считает Израиль, в тоннелях под мирными населенными пунктами скрываются Яхья Синвар, другие лидеры и неустановленное число боевиков.

Если Израиль собирается использовать ту же тактику, что и в северной части Газы, будут убиты еще тысячи мирных жителей. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже называет тяжелое положение жителей Газы "эпической гуманитарной катастрофой".

Египет и другие страны опасаются, что чрезмерное военное давление на мирное население на юге, численность которого приближается к двум миллионам человек, может привести к тому, что тысячи отчаявшихся людей начнут прорываться через границу в Синайскую пустыню.

Новый кризис с палестинскими беженцами станет еще одной опасной ситуацией для Ближнего Востока.

Давайте предположим, что Израиль пообещал США отправлять гражданских палестинцев в определенные районы, где они будут в безопасности. В такой интенсивной войне, какую ведет Израиль, — с применением танков, авиации и тяжелой артиллерии — гораздо легче представить себе, почему этот план провалится, чем рассчитывать на его успех.

Если Израиль перейдет к более щадящей тактике боевых действий, и израильские войска откажутся от той многослойной защиты, под прикрытием которой они действуют сейчас, они, скорее всего, начнут нести гораздо большие потери, чем до сих пор.

Джо Байдену тоже не все равно, какими будут следующие шаги Израиля, — его поддержка израильтян подвергается критике со стороны прогрессивного крыла его собственной Демократической партии.

Главный дипломат Байдена Энтони Блинкен публично и однозначно дал понять, как, по мнению США, Израилю следует бороться с ХАМАС.

Если вопреки заявленной воле Джо Байдена Израиль убьет столько же мирных палестинцев на юге, сколько погибло на севере, президенту США придется решать, может ли он и дальше оказывать Израилю такую широкую поддержку не только на поле боя, но и в Совете Безопасности ООН, где США много раз использовали свое право вето для защиты интересов Израиля.

ХАМАС не побежден. Остающиеся у него в руках заложники дают ему мощный рычаг, который он может использовать, чтобы сорвать военную кампанию Израиля и оказать большее психологическое давление на израильтян дома.

Лидер Хамаса Яхья Синвар и его люди тоже попытаются использовать открывающиеся возможности, если и когда израильские генералы последуют американским инструкциям и начнут использовать меньше огневой мощи.

Эта война находится в новой фазе. Как и весь регион. Многие палестинцы и израильтяне, в том числе те, кто находится вдали от боев в секторе Газа, похоже, придавлены гнетом опасного и неопределенного будущего.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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