Голые скамейки вместо кроватей, душные комнаты под землей без вентиляции. Минимум еды. Ребенок, которого боевики ХАМАС заставляли смотреть видео, на котором была снята бойня, устроенная ими 7 октября. Истории, рассказанные заложниками, освобожденными из сектора Газа, — переданные в основном их родственниками, — описывают, как неделю за неделей они проводили в грязи и антисанитарии, и каждая прожитая минута была наполнена неизвестностью и страхом.

Одна из заложниц, 78-летняя Рути Мундер, рассказала, что об убийстве ее сына в Израиле она узнала по радио, которое слушали охранники.

А Дебора Коэн обнародовала историю своего 12-летнего племянника, которого боевики заставляли смотреть кадры резни, учиненной ими на юге Израиля.

На сегодняшний день освобождены уже несколько десятков заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Это стало возможным благодаря соглашению о временной паузе в боевых действиях между Израилем и боевиками.

О своем опыте в плену рассказали немногие. Но те, кто напрямую или через родственников, все-таки решился поделиться пережитым, дали понять, что прошедшие недели оставили глубокие шрамы — как на телах, так и в их душах.

Дебора Коэн, например, рассказала французскому телеканалу BFM об условиях, в которых ее 12-летний племянник Эйтан Яхоломи провел 52 дня в заложниках у ХАМАС.

"Когда его привезли в сектор Газа, то все встретившиеся ему местные жители — в буквальном смысле все — его избивали. Это же 12-летний ребенок!" — сказала она, добавив, что на любого еврейского ребенка, который начинал плакать, направляли оружие, требуя, чтобы он умолк.

Фото: BBC News

Кроме того, Эйтан рассказал ей, что боевики ХАМАС заставляли его смотреть чудовищное видео о безжалостной резне, устроенной в Израиле палестинцами из Газы 7 октября — тогда, по имеющейся информации, были зверски убиты по меньшей мере 1200 человек, большинство из которых — гражданские лица, включая стариков, детей и женщин.

"Вчера (когда Эйтана освободили) мы были так счастливы, — сказала Дебора Коэн BFM, — но сегодня, когда я знаю, через что он прошел, я никак не могу успокоиться. Подобное невозможно себе представить. Не представляю, кем нужно быть, чтобы совершать такое".

"Мне очень хотелось верить, что с Эйтаном там хорошо обращаются. Как оказалось, нет. Эти люди — чудовища", — добавила она.

Газета Times of Israel сообщила, что отец Эйтана, Охад, был ранен, когда отстреливался от боевиков, и по-прежнему остается в заложниках в секторе Газа.

Другие заложники рассказали родственникам, что их держали в переполненных подземных тоннелях и в помещениях, в которых практически не было электричества.

Охранники следили за каждым их шагом и не давали им даже авторучек, чтобы они не пытались тайно между собой общаться.

78-летняя Рути Мундер была освобождена в пятницу вместе со своей 54-летней дочерью Керен и девятилетним внуком Охадом Мундер-Зихри.

Она сказала, что боевики заставили их спать на голых скамейках без матрасов в удушливой комнате почти без притока свежего воздуха.

Ей повезло чуть больше других: ей выдали простынь, тогда как многим другим, в том числе молодым девушкам и детям, не досталось даже такой мелочи.

"Мы накрывались простыней. Мальчики спали под скамейками, на земле, потому что мы хотели, чтобы они были рядом с нами", — рассказала она израильскому 13-му каналу.

Судя по всему боевики разделяли семьи заложников по разным группам, оставляя их в неведении о судьбе их близких. Многие из них не имели ни малейшего представления о том, что стало с их родными 7 октября.

На видеозаписи, опубликованной семьей Мундер, слышно, как кто-то из родственников говорит, что ее муж Авраам, которому также 78 лет, все еще находится в заложниках. Керен Мундер отвечает: "Значит, его не убили".

Фото из семейного архива

Кормили заложников по-разному. Поначалу, по словам 78-летней женщины, им давали курицу и рис, а также два раза в день наливали чай.

"Сперва с этим было нормально", — сказала она, но добавила, что вскоре их рацион сильно изменился. "Экономическая ситуация плохая, люди голодают", — так им объяснили сокращение рациона.

По словам еще одного члена этой семьи, Мерава Равива, и сама Рути, и ее дочь Керен, за время, проведенное в руках боевиков, потеряли по семь килограммов веса каждая.

О скудном и постоянно сокращающемся пайке говорили и другие освобожденные заложники. Некоторых кормили только консервированным хумусом, пресными лепешками и соленым сыром. Ближе к концу заключения, по словам некоторых освобожденных, им не давали ничего, кроме двух ломтей хлеба в день.

Родные и близкие освобожденных из плена детей говорят, что многие из них получили серьезные психологические травмы и страдают от нервных расстройств.

Жительница кибуца Беэри, например, рассказала, что две вызволенные из Газы девочки все еще могут говорить только шепотом: все это время похитители требовали, чтобы они вели себя как можно тише.

Ирландец Томас Хэнд, отец девятилетней Эмили (ее мать, израильтянка, умерла два года назад от рака), которая была освобождена в воскресенье, сказал, что теперь Эмили плачет, засыпая, каждую ночь .

"Ее отпускает медленно-медленно, шажок за шажком", — рассказал он американским СМИ.

Фото: Reuters

"Самым ужасным в нашей с ней встрече было то, как она говорит: поначалу она только шептала, настолько тихо, что невозможно было расслышать, — сказал он. — Мне приходилось прикладывать ухо к ее губам".

85-летняя Йохевед Лифшиц, до 7 октября активно выступавшая за мир с палестинцами, была освобождена более месяца назад — 23 октября. Она рассказала, что за время в заточении ей пришлось пройти через ад.

Палестинские боевики увезли ее на мотоцикле, избили палками и запихнули ее в "паутину туннелей" под сектором Газа. При этом, по ее словам, с ней и другими заложниками в ее группе "обращались хорошо", содержали в чистоте и положили им матрасы, чтобы они не спали на голом полу.

"Они следили за тем, чтобы мы не заболели, и каждые два или три дня к нам приходил врач", — сказала она.

84-летняя Эльма Авраам была отпущена боевиками в воскресенье и сразу же на вертолете переправлена в больницу города Беэр-Шева в "серьезном и опасном для жизни" состоянии.

По словам ее дочери Тали Амано, ее маму, которая и до похищения страдала от целого ряда серьезных заболеваний, держали в ужасных условиях.

На протяжении более чем 50 дней ей не давали жизненно важных для нее медикаментов. "Если бы маму отпустили всего на несколько часов позже, мы бы ее уже потеряли", — сказала Тали.

По словам руководителя медицинского отдела Форума семей заложников и пропавших без вести Хагая Левина, Эльму Авраам содержали 52 дня в условиях, в которых не должно находиться ни одно человеческое существо.

"Это полное попрание человеческого достоинства", — добавил он.

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