Временное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС продлено на сутки, сообщило в соцсети X (бывший Twitter) министерство иностранных дел Катара, которое выступает одним из основных посредников в переговорах.

Катарское внешнеполитическое ведомство отмечает, что перемирие будет действовать на тех же условиях: прекращение огня, поступление гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, освобождение боевиками заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем в пропорции 1 к 3.

Продление перемирия уже подтвердили представители израильского правительства и группировки ХАМАС. Согласно заявлению офиса премьер-министра Израиля, боевики направили в Иерусалим список заложников, которых они планируют освободить в четверг. Ожидается, что из плена ХАМАС будут отпущены 10 женщин и детей.

Временное перемирие началось утром 24 ноября. Изначально его согласовали на четыре дня, а затем продлили еще на два. Посредниками в переговорах, помимо Катара, выступают США и Египет.

По состоянию на среду, 29 ноября, боевики ХАМАС за время перемирия освободили 97 заложников, в том числе 24 иностранцев. Часть из них была отпущена в рамках параллельных договоренностей. В свою очередь, Израиль освободил из своих тюрем 210 женщин и несовершеннолетних, задержанных за различные преступления (в том числе за бросание камней в людей и покушения на убийство полицейских).

Всего в ходе нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС убили около 1200 и захватили в плен примерно 240 израильтян, иностранцев и лиц с двойным гражданством. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа; по данным подконтрольных ХАМАС местных властей, в ходе авиаударов погибли около 14,8 тыс. мирных жителей. Перемирие было заключено в разгар наземной операции, в ходе которой военным ЦАХАЛ удалось окружить северную часть сектора Газа, где сконцентрировано большинство боевиков.

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