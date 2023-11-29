Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила возвращение в страну еще двух заложников, похищенных боевиками ХАМАС при нападении 7 октября.

"После того, как освобожденные заложники пройдут первичный медицинский осмотр, солдаты ЦАХАЛ сопроводят их в больницы, где они воссоединятся со своими семьями", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ вечером в среду, 29 ноября.

Израильские СМИ, в том числе газета Haaretz, пишут, что речь идет о двух женщинах с российским гражданством. Это 73-летняя Ирина Татти и ее 50-летняя дочь Елена Труфанова.

По данным израильских военных, их освободили в дополнение к списку заложников, которые должны быть отпущены ХАМАС в рамках соглашения о временном прекращении огня и освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем.

Ранее об освобождении двух женщин с гражданством РФ объявили "Бригады аль-Кассам", военное крыло ХАМАС, отметив, что заложниц отпустили "в ответ на просьбу российского руководства".

По сообщению The Jerusalem Post, еще десять израильтян, находившихся в заложниках у ХАМАС, были переданы в рамках сделки сотрудникам Красного Креста. Это женщины и дети. В обмен на них Израиль освобождает из своих тюрем еще 30 палестинских заключенных, также женщин и подростков.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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