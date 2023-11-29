12 человек, захваченных боевиками ХАМАС в ходе атаки 7 октября, вернулись в Израиль, сообщили в ночь на среду в канцелярии израильского премьер-министра. Позднее стало известно об освобождении из местных тюрем 30 палестинцев, арестованных за различные преступления.

Среди освобожденных заложников десять граждан Израиля (преимущественно это пожилые женщины) и двое граждан Таиланда. Среди израильтян есть люди с двойным гражданством, в частности, как рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, обладательница немецкого паспорта.

В свою очередь, как сообщил МИД Катара, власти Израиля освободили из тюрем 30 палестинцев: 15 женщин и 15 несовершеннолетних. Впоследствии Красный Крест подтвердил, что они доставлены на Западный берег реки Иордан. В Израиле этих людей задержали за различные преступления, от бросания камней в людей до покушения на убийство.

Сообщается, что Израиль и ХАМАС находятся в процессе согласования списков на освобождение в среду. Сегодня последний день перемирия, заключенного 24 ноября на четыре дня и продленного в понедельник еще на двое суток.

Агентство AFP со ссылкой на близкий к ХАМАС источник пишет, что группировка согласна на продление действия перемирия на тех же условиях еще на четыре дня. В Катаре сейчас идут интенсивные переговоры по этому вопросу с участием глав разведывательных служб Израиля, США и Египта.

Всего ХАМАС за последние дни освободил 70 заложников в рамках соглашения о перемирии и еще 23 человека (преимущественно иностранцев) в соответствии с достигнутыми параллельно договоренностями. В качестве ответного шага Израиль выпустил из своих тюрем 210 палестинцев.

Всего в ходе нападения на Израиль 7 октября боевики убили около 1200 и захватили в плен примерно 240 израильтян, иностранцев и лиц с двойным гражданством. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа; по данным подконтрольных ХАМАС местных властей, в ходе авиаударов погибли около 14,8 тыс. мирных жителей. Перемирие было заключено в разгар наземной операции, в ходе которой военным ЦАХАЛ удалось окружить северную часть сектора Газа, в которой сконцентрировано большинство боевиков.

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