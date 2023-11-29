Вооруженное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" заявило, что 10-месячный мальчик Кфир Бибас, его брат и их мать, находившиеся в заложниках, погибли во время израильского обстрела сектора Газа.

Израильская армия сообщила, что связалась с родными семьи Бибас и проверяет заявление "Бригад Аль-Кассам".

Семья Бибас, включая 10-месячного Кфира Бибаса, его 4-летнего брата Ариэля и их мать Шири, были похищены во время нападения палестинских боевиков 7 октября.

"Представители ЦАХАЛ поговорили с родными семьи Бибас после последних сообщений и находятся рядом с ними в это трудное время. ЦАХАЛ оценивает достоверность информации. ХАМАС несет полную ответственность за безопасность всех заложников в секторе Газа и должен быть привлечен к ответственности. Действия ХАМАС продолжают подвергать опасности заложников, среди которых девять детей. ХАМАС должен немедленно освободить наших заложников", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Шири Бибас работала воспитательницей в детском саду в кибуце Нир-Оз на юге Израиля. Что стало с ее мужем, неизвестно. Сегодня новостей о нем не было, но ранее сообщалось, что он получил ранения в ходе нападения 7 октября, и не было понятно, находится ли он в заложниках вместе с семьей или отдельно.

Родители Шири, Йосси и Маргит Зильберман, были убиты во время нападения 7 октября.

Фотография маленького Кфира с розовой мягкой игрушкой в руках обошла все мировые издания — родные семьи Бибас требовали его освобождения, во вторник в Тель-Авиве прошла акция в его поддержку, в небо были выпущены оранжевые воздушные шары.

Вчера израильское правительство заявило, что ХАМАС утверждает, что больше не удерживает двух маленьких братьев, и что они были переданы "другой исламистской группировке в секторе Газа".

Вчера представитель правительства Израиля Эйлон Леви сообщил, что ХАМАС заявил, что у них больше нет двух мальчиков.

"ХАМАС заявляет, что не удерживает их, так как передал их другой исламистской группировке в секторе Газа", — сказал во вторник Леви.

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