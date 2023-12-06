Президент Венесуэлы Николас Мадуро внес в парламент страны законопроект об аннексии части соседней Гайаны и создании на этой территории нового штата, сообщает агентство Reuters.

Одновременно Мадуро заявил о начале деятельности венесуэльских нефтегазовых компаний в этом регионе, богатом природными ископаемыми. Работающие там иностранные предприятия должны покинуть территорию в течение трех месяцев, сообщил президент Венесуэлы.

Мадуро объяснил свое решение результатами прошедшего в воскресенье референдума, по итогам которого, заявили власти, 95% избирателей поддержали аннексию части территории Гайаны. Речь идет о регионе Эсекибо площадью 160 тысяч квадратных километров, который был признан частью этой страны еще в конце XIX века. Венесуэла считает это решение несправедливым.

Вечером во вторник президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что Мадуро продемонстрировал "вопиющее игнорирование" решения Международного суда ООН, который еще 1 декабря запретил Каракасу предпринимать какие-либо действия для разрушения территориальной целостности Гайаны и статуса-кво в регионе. "Венесуэла явно объявила себя страной-преступником", — констатировал Али.

Президент Гайаны также сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, вооруженные силы страны приведены в состояние повышенной готовности.

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