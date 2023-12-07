Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Эту дату утвердили на заседании Совета Федерации, верхней палаты российского парламента. Президент страны Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении на пятый срок.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, выступая на заседании, заявила, что ее ведомство в ближайшие дни рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании. Ожидается, что оно пройдет с 15 по 17 марта.

По словам Памфиловой, выборы собираются проводить и на аннексированных территориях Украины. Окончательное решение примут на следующей неделе после консультаций с силовыми ведомствами.

Владимир Путин, занимающий должность президента РФ уже четвертый срок, пока что не объявлял о своем выдвижении. Согласно последним прогнозам экспертов, он может выступить с соответствующим заявлением 14 декабря, когда состоится "прямая линия" с жителями страны, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией.

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный призвал россиян принять участие в выборах и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Соратники политика запустили кампанию "Россия без Путина", главной целью которой заявлена агитация против действующего режима.

"Без сомнения, нас ждет пародия на избирательную процедуру. А итоговые результаты будут, как обычно, подделывать. Но любые выборы, даже самые фальшивые, — это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там. Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан — всеми силами ответить на эти сомнения", — говорится в блоге Навального.

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