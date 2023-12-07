Киев запросил у Вашингтона новые виды вооружений, которые, как утверждается, необходимы Украине для отражения российского вторжения. В список вошли современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18, беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk.

Об этом говорится в "списке вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", сообщает агентство Reuters, изучившее документ. Этот список делегация Минобороны Украины представили во время закрытого заседания на конференции в Вашингтоне 6 декабря. На мероприятии присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности США.

В "обширный" список на миллиарды долларов вошло оружие, которое Украина уже получила или должна в скором времени получить от западных союзников. Например, танки Abrams, 155-миллиметровая артиллерия, истребители F-16, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Также в списке есть несколько "сюрпризов", пишет агентство. Среди них Reuters перечисляет дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, ударные вертолеты Apache и Black Hawk, истребители F-18 Hornet, три типа беспилотников General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian, и систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Конгресс США несколько месяцев не может согласовать выделение средств из бюджета страны на помощь Украине. При этом в администрации президента США заявляли, что деньги и время на поддержку Украины практически кончились.

6 декабря сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект, который предусматривает выделение 61,4 млрд долларов для Киева, из-за разногласий с демократами по поводу иммиграционной политики США.

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