Конфликт Владимира Зеленского с Валерием Залужным стал публичным. Критические публикации в западных СМИ вызвали в Украине скандал. Зеленский говорит, что президентских выборов в марте не будет — но подготовка к ним тем не менее идет. При этом Вашингтон подталкивает президента Украины к переговорам с Россией. Что происходит в Украине осенью 2023 года? Delfi поговорил об этом с несколькими источниками в Киеве.

"Это кризис, в котором проявились настоящие чувства и реакции украинского руководства", — сказал Delfi Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского Института объединенных служб (RUSI) Великобритании.

30 октября в журнале Time была опубликована большая статья Саймона Шустера. В ней, со ссылкой на анонимные источники в Офисе президента Украины, говорится, что Зеленский не готов признать, что военные действия зашли в тупик. Затем журнал The Economist опубликовал интервью и эссе главнокомандующего ВСУ генерала армии Валерия Залужного. Пользующийся в Украине непререкаемым авторитетом, Залужный констатировал, что война зашла в тупик и превратилась в позиционную — на манер Первой Мировой.

Обе публикации вызвали раздраженную реакцию администрации Зеленского. Шустера объявили чуть ли не российским агентом. Зеленский уволил одного из самых успешных украинских боевых генералов, отказался признавать ситуацию на фронте патовой и намекнул, что Залужный устал. В то же время, телекомпания NBC сообщила, что Вашингтон подталкивает Зеленского к переговорам с Россией. Сам он заявил, что президентских выборов следующей весной не будет из-за военного положения. Но на следующий день его Офис начал к ним готовиться.

Неправильный журналист

Саймон Шустер пишет о российско-украинском конфликте с 2014 года.

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