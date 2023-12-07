Норвегия меняет условия и правила для украинцев с временной защитой, чтобы уменьшить поток переселенцев в страну. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на NRK.

Отмечается, что изменения коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок на дом с возвращением в Норвегию. В частности, планируют отменить выплату социальной помощи "задним числом" на детей за первые 12 месяцев пребывания в стране: эту помощь выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты. Переходные условия для семей, уже находящихся в Норвегии на момент изменений, еще согласовывают.

Планируется усилить и контроль за поездками домой, чтобы люди, получающие выплаты, действительно проживали в Норвегии большинство времени. То есть поездки домой нужно будет обосновать, а если они будут противоречить условиям вида на жительство, документа можно лишиться.

Украинцы, приезжающие в Норвегию и нуждающиеся в жилье, должны обращаться только в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Он станет единственной "точкой входа" для того, чтобы получить жилье, а от расселения в отелях планируют отказываться.

Речь идет и о введении "периода ожидания" перед получением доступа к полному пакету социальной поддержки.

Отмечается, что к этому правительство побудил значительный интерес к Норвегии украинцев, уехавших в Европу из-за войны, и более выгодные, чем в соседних странах, условия. Например, по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании. За последние два месяца в Норвегию приехало за временной защитой на 50% больше украинцев, чем в Данию, Швецию и Финляндию вместе взятых, поэтому страна испытывает очень большую нагрузку на социальную систему.

Недавно правительство Норвегии выделило 1 млрд крон (84 млн евро) на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации. С начала полномасштабной войны Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд крон (почти 380 млн евро).

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram