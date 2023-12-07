Датский парламент принял закон, запрещающий "ненадлежащее обращение" с важными религиозными текстами, такими как Коран, Библия или Тора, сообщает Meduza со ссылкой на Danmarks radio.

Закон поддержали 94 депутата парламента, 77 проголосовали против. Максимальное наказание за нарушение закона предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как пояснило министерство юстиции Дании, закон направлен на обеспечение безопасности датчан и снижение террористической угрозы в стране, которая повысилась из-за многочисленных акций, участники которых сжигали копии Корана.

С 21 июля были зафиксированы сотни подобных акций, отмечает Минюст со ссылкой на данные полиции.

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