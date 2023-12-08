Бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью из следственного изолятора заявил, что опасается за свою жизнь. Об этом со ссылкой на издание Baza сообщает Радио Свобода.

Стрелков сравнил свое дело с мятежом погибшего в августе главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявив, что может разделить его судьбу.

"Никто не привлечен к ответственности за устранение Пригожина. Президент озвучил версию самопроизвольной гибели – в эту версию я не верю", – цитирует Стрелкова Baza.

Стрелков напомнил, что его арест по обвинению в призывах к экстремизму случился через месяц после летнего мятежа ЧВК "Вагнер", закончившегося захватом наемниками Ростова-на-Дону и блокированием Воронежа – двух городов с населением более миллиона человек.

"Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так же, как и Повара (повар Путина – прозвище Пригожина, данное ему за обслуживание банкетов в Кремле – РС)", – сказал Стрелков.

В материале Baza отмечается, что основаниями для возбуждения дела против Стрелкова стали две записи в телеграм-канале: в первом посте он допускал уход России из Крыма, а во втором прокомментировал невыплаты военным фразой: "Граждане, так ведь за это расстреливать мало".

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы. 7 декабря Мосгорсуд продлил его арест до середины июня будущего года. Стрелков отрицает вину. Его защита заявляет, что Стрелков "делился переживаниями в непростой ситуации и сетовал на несправедливость", выражая эмоциями "патриотическую позицию и желание наказать виновных".

В интервью Стрелков заявил, что ожидает обвинительного приговора и лишения свободы "на неопределенный срок". В Украине против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета. В Нидерландах он заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство 298 человек, погибших в сбитом ПВО пассажирском "Боинге".

Ранее Стрелков заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру в президенты России на предстоящих выборах.

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