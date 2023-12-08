В плен попали 2 тысячи украинцев старше 65 лет, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Лубинец. Он назвал гражданских заложников новой системой подавления сопротивления на оккупированных землях, сообщает DW.

Россия удерживает в плену 28 тысяч украинцев из числа гражданских лиц, об их состоянии ничего неизвестно, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции по правам человека "Свобода или страх" вечером в четверг, 7 декабря.

Он назвал удержание "гражданских заложников" новой системой подавления сопротивления гражданского населения на оккупированных территориях Украины. "28 тысяч по состоянию на сегодняшний день граждан Украины находятся в плену Российской Федерации. Мы не можем проверить их состояние, мы не можем получить доступ к российским тюрьмам, мы не можем передать лекарства. И в очередной раз мы обращаемся к международному сообществу: помогите нам защитить наших граждан, помогите нам их вернуть!" - призвал Лубинец.

По словам украинского омбудсмена, среди находящихся в плену у россиян и 2 тысячи украинцев в возрасте старше 65 лет. Были случаи, когда в плен брали людей старше 80 лет только за проукраинские высказывания, рассказал Лубинец.

Обращение с военнопленными

Затронув тему военнопленных, Лубинец отметил, что на территории Украины военнопленные из РФ защищены Женевской конвенцией - представители Красного креста посещают специально созданный лагерь для российских военнопленных, проверяют условия их содержания, пленные могут каждую неделю звонить по телефону родственникам.

"А что происходит с украинским военнопленными? Мы даже не знаем, где они находятся, мы даже не знаем их количества. У нас нет даже доступа к верификации. Письма никто никому не пишет. Эта система не работает (в России)", - возмутился украинский омбудсмен.

Ранее Лубинец выразил мнение, что Россия заблокировала обмен пленными для подготовки нового Майдана в Украине.

Тяжелые условия содержания

На конференции Дмитрий Лубинец также рассказал, что, по его сведениям, украинцы в неволе теряют десятки килограммов веса, поскольку россияне кормят их чем-то похожим на подкрашенную воду.

По словам Лубинца, был один случай, когда за пять месяцев плена украинский военнопленный потерял 77 кг веса. Омбудсмен отметил, что по возвращении из российского плена украинские военные находятся по большей части в тяжелом состоянии и нуждаются в реабилитации.

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