Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения иммиграционной политики, чтобы конгрессмены-республиканцы перестали блокировать финансово-военную помощь помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Белый дом и конгресс надеются найти компромисс до рождественских каникул. Ранее республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без ужесточения пограничных и миграционных мер на американо-мексиканской границе.

По данным Reuters, президент США Джо Байден "открыт для компромиссов". Среди возможных уступок республиканцам отмечаются такие меры, как ужесточение стандартов прохождения проверки запрашивающих убежище, расширение действующей на границе процедуры ускоренной депортации на всю территорию страны и отказ в убежище просителям, пересекающим третьи, безопасные для них, страны на пути в США.

Уже сообщалось, что ранее выделенные администрацией США деньги на поддержку Украины практически кончились. Байден попросил конгресс одобрить выделение 106 миллиардов долларов на безопасность, в том числе 61,4 миллиарда на помощь Киеву.

Власти Украины также заявляли, что без поддержки Вашингтона рискуют проиграть войну России.

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