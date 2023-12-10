10 декабря в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год, лауреатом которой стала правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, выступающая за права женщин и заключенная властями страны в тюрьму.

На церемонии Мохаммади представляли ее дети Али и Киана Рахмани. Они получили диплом и медаль матери, а также прочли Нобелевскую лекцию Мохаммади.

О присуждении премии мира Мохаммади Нобелевский комитет в Осло сообщил в начале октября. Наградой ее удостоили за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех".

Мохаммади — вице-президент Центра правозащитников в Иране. За последние 20 лет власти Ирана неоднократно отправляли ее в тюрьму за выступления против режима, а также за журналистскую и правозащитную деятельность. В поддержку Мохаммади выступали мировые лидеры и международные организации.

В Иране Мохаммади приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы

В 2021 году власти Ирана приговорили Мохаммади к 2,5 года лишения свободы и 80 ударам плетью за "антигосударственную пропаганду". Amnesty International называет ее узницей совести. В общей сложности в Иране правозащитницу арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы и по-прежнему находится в заключении.

"Она борется за права женщин против систематической дискриминации и угнетения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью. Эта борьба по всему Ирану сопровождалась преследованиями, тюремным заключением, пытками и даже смертью. Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться вне поля зрения и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения", — говорилось в заявлении Нобелевского комитета.

Номинанты 2023 года



В 2023 году на Нобелевскую премию мира претендовал 351 претендент, сообщил Нобелевский комитет. Больше за всю историю премии было выдвинуто только в 2016 году — 376 кандидатов. Имена номинантов на получение премии засекречены в течение 50 лет после присуждения награды, однако иногда некоторые из них становятся известны.

В 2023 году в числе кандидатов были президент Украины Владимир Зеленский, российские оппозиционеры Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Павел Чупрунов.

Кроме того, известно, что Международное бюро мира (IPB) выдвинуло на Нобелевскую премию мира три организации, занимающиеся помощью дезертирам и отказникам. Это российское "Движение сознательных отказчиков от военной службы", белорусская организация "Наш Дом" и Украинское пацифистское движение.

Лауреаты Нобелевской премии мира 2022 и 2021 годов



В 2022 году Нобелевская премия была вручена правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация Центр Гражданских Свобод и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Нобелевская премия мира



Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Впервые Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году. Ее лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации "Лига мира и свободы" французский политический деятель Фредерик Пасси.

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