Ракета, выпущенная с территории Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы, поразила норвежский танкер Strinda. Судно получило повреждения, на нем начался пожар, но обошлось без жертв, сообщил агентству Reuters в ночь на вторник, 12 декабря, представитель Минобороны США. По его данным, на помощь пострадавшему танкеру прибыл американский эсминец USS Mason.

Инцидент произошел примерно в полночь по московскому времени в 60 морских милях (111 км) к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном.

После нападения исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября нынешнего года хуситы начали нападения на торговые суда с применением дронов и ракет. Несколько дней назад хуситы объявили, что будут нападать на все суда, следующие в Израиль, независимо от того, кто ими владеет. Пока нет информации о том, направлялся ли танкер Strinda в израильский порт, как и о том, имеет ли он какое-либо отношение к Израилю.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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