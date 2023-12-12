Вечером в понедельник, 11 декабря, в центре Хельсинки 16-летний подросток стрелял в 19-летнего юношу, пишет Yle со ссылкой на сообщение местной полиции. Пострадавших в результате инцидента нет, заявили в ведомстве.

Стрельба произошла в кинотеатре в столичном районе Камппи недалеко от железнодорожного и автобусного вокзалов. Нападавший был позднее арестован полицией в другой части Хельсинки.

"16-летний подросток стрелял в 19-летнего юношу. Использовалось настоящее оружие. Жертва не пострадала, поскольку на ней был защитный жилет", — сообщила следователь Ритва Эломаа.

Оба участника инцидента задержаны. Стрелявшему предъявлены обвинения в покушении на убийство, в жертве — в преступлении, связанном с наркотиками.

От иных комментариев по делу полиция воздерживается до окончания расследования.

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