Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе.

Резолюция не является обязательной к исполнению.

За резолюцию проголосовали 153 государства-члена ООН, против — 10, 23 воздержались.

В октябре ООН уже принимала резолюцию, призывающую "к немедленному, прочному и непрерывному гуманитарному перемирию с последующим прекращением боевых действий". Тогда за нее проголосовала 121 страна, против 14 и 44 воздержались.

Израиль критикует "лицемерную" резолюцию Генассамблеи ООН

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан, выступая перед голосованием, назвал резолюцию Генеральной Ассамблеи "лицемерной", поскольку в ней не упоминается ХАМАС.

Эрдан заявил, что прекращение огня "лишь продлит смерть и разрушения в регионе".

"Прекращение огня будет выгодно только террористам, которые крадут гуманитарную помощь для себя", — сказал он, добавив, что это будет "смертным приговором для бесчисленного множества израильтян и жителей Газы".

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