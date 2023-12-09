Проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа из гуманитарных соображений вновь провалился. За документ, внесенный Объединенными Арабскими Эмиратами, в пятницу, 8 декабря, проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, однако США наложили на него вето. 15-й член высшего органа ООН, Великобритания, воздержался.

Ранее подобные предложения проваливались из-за противодействия США, которые всегда поддерживали Израиль, заявляя, что подобные резолюции могут поставить под угрозу дипломатические усилия.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности ООН поддержать гуманитарное прекращение огня, сославшись на статью 99 Устава ООН. Эта статья позволяет генеральному секретарю "обращать внимание Совета Безопасности на любые проблемы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности" и, по данным ООН, не применялась уже несколько десятилетий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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