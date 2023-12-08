Журналисты издания Reuters обнародовали результаты расследования обстоятельств гибели своего корреспондента Иссама Абдаллы на юге Ливана. Причиной трагедии стал танковый выстрел, произведенный с территории Израиля 13 октября.

Как указывают журналисты, 37-летний Абдалла погиб от 120-мм танкового снаряда, "используемого исключительно израильской армией в этом регионе". В результате инцидента ре нения получили шесть представителей СМИ - корреспонденты Reuters и AFP. Фотограф Кристина Асси в результате взрыва потеряла ногу.

"Вокруг нас не было ни ХАМАС, ни Хезболлах, никого не было. Мы были просто группой журналистов, выполняющих свою работу. И на нас напал Израиль дважды, а не один раз, в результате чего мне ампутировали ногу", — цитирует Асси Euronews.

Тем временем власти Израиля утверждают, что журналисты находились "в зоне боевых действий". Удар якобы был нанесен в превентивных целях после серии атак со стороны группировки ливанских боевиков.

Международная организация Amnesty international ранее заявила в четверг, что израильские удары, скорее всего, были прямым нападением на гражданское население и должны быть расследованы как военное преступление.

В отдельном докладе Humans Right Watch также отмечается, что два израильских удара были "явно преднамеренным нападением на гражданских лиц и, следовательно, являются военным преступлением". Организация призвала привлечь виновных к ответственности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что важно, чтобы израильское расследование убийства завершилось и "были видны результаты".

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