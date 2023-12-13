Участники климатического саммита ООН COP28 в Дубае после нескольких дней переговоров приняли итоговый документ, который многие называют историческим. Впервые соглашение призывает все страны уходить от использования ископаемого топлива в экономике — основного фактора изменения климата на планете.

В соглашении содержится призыв постепенно уходить "от ископаемых энергоресурсов в энергетике, честным, упорядоченным и справедливым путем, ускорив работу в этом направлении в текущем критически важном десятилетии, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, в соответствии с возможностями научного прогресса".

Как недавно объяснял корреспондент "Русской службы Би-би-си" Николай Воронин, углеродной нейтральности (или "net zero", то есть "чистого ноля") мир достигнет тогда, когда концентрация в атмосфере углекислого и других парниковых газов стабилизируется и перестанет стремительно расти.

Участники COP28 надеются, что новое соглашение позволит к 2030 году утроить объем использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, вместо угля, нефти и газа.

Что в соглашении?

Текст соглашения занимает 21 страницу и содержит более 200 пунктов.

В нем содержится призыв к странам внести свой вклад в отказ от ископаемого топлива. Это первый случай, когда в соглашении прописано сокращение использования угля, нефти и газа, чтобы удержать повышение глобальной температуры ниже ключевого порога в 1,5 °C (об этом страны-участницы договорились на саммите в Париже в 2015 году).

Соглашение признает, что выбросы в атмосферу от использования ископаемого топлива достигнут пика до 2025 года в развитых странах, а в развивающихся государствах он, возможно, случится еще позже.

Документ отмечает недостаточность финансирования, которое богатые страны сейчас предоставляют бедным для перехода на возобновляемые источники энергии. Однако участники COP28 не стали требовать, чтобы обеспеченная часть мира делала больше для решения этой проблемы.

В тексте также нет упоминания о сокращении выбросов метана, которое было в предыдущих итоговых документах.

Соглашение не предусматривает поэтапного прекращения использования ископаемого топлива, как того хотели многие правительства. Это потребовало бы от стран постепенно снижать объемы его производства и использования, пока они не достигнут нулевого уровня. Соглашение, согласованное в Дубае, лишь призывает к "сокращению" того, насколько страна зависит от ископаемого топлива, не требуя при этом достижения нулевого показателя.

Одна из областей, где новое соглашение может существенно изменить ситуацию, по мнению экспертов, касается действий отдельных стран. Все они теперь обязаны представить более жесткие планы по сокращению выбросов углекислого газа к 2025 году.

"Начало конца ископаемого топлива"

Президент саммита Султан аль-Джабер, глава Национальной нефтяной компании ОАЭ, назвал документ историческим, отметив, что настоящим успехом будет его реализация.

"Мы — это то, что мы делаем, а не то, что мы говорим, — сказал аль-Джабер.— Мы должны предпринять необходимые шаги, чтобы превратить это соглашение в реальные действия".

"Нравится вам это или нет, но постепенный отказ от ископаемого топлива неизбежен. Будем надеяться, что он не наступит слишком поздно", — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Министр по энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Грэм Стюарт назвал принятое в Дубае соглашение началом конца эры ископаемого топлива.

"Теперь мы едины в общем стремлении отказаться от ископаемого топлива", — сказал он, также назвав историческим подписанное соглашение.

Однако Всемирный фонд дикой природы (WWF), приветствуя призыв к отказу от ископаемого топлива, критикует участников саммита за то, что они "не достигли консенсуса по полному отказу" от использования ископаемого топлива.

"Этот результат должен означать начало конца эры ископаемого топлива, но для того, чтобы планета была пригодна для жизни, нам необходим полный отказ от всех видов ископаемого топлива", — сказал представитель WWF Мануэль Пульгар-Видаль.

Пулгар-Видаль, который был президентом COP20 в Перу в 2014 году, говорит, что в соглашении отводится большая роль тому, что он называет "опасными отвлекающими факторами" — например, широкомасштабному использованию улавливания и хранения углерода или сжиганию "переходных видов топлива".

"Очевидно, что спустя восемь лет после заключения Парижского соглашения мы все еще далеки от курса на ограничение глобального потепления до 1,5 °C и предотвращения худших последствий климатического кризиса", — добавил он.

Хотя итоговый документ саммита может стать самым большим шагом вперед со времен Парижского соглашения, его одного, скорее всего, будет недостаточно, чтобы сдержать повышение температуры на планете в рамках 1,5 °C к доиндустриальному уровню, отмечают эксперты.

Это связано с тем, что мир продолжает накапливать выбросы в атмосферу историческими темпами — и эти газы будут продолжать нагревать планету в течение столетий.

Маленькая победа большого саммита

Николай Воронин, научный корреспондент Би-би-си:

Участники COP28 массово выражают радость по поводу наконец-то достигнутого успеха. И есть чему радоваться: в итоговый документ встречи все же удалось включить принципиально важный фрагмент, где впервые упомянуто словосочетание "ископаемое топливо".

Впрочем, в полной мере разделить энтузиазм делегатов съезда экологам и климатическим активистам со всего мира будет очень непросто. И вот почему.

Как недвусмысленно указывает само название COP28, в Дубае ежегодный климатический саммит проводился уже в 28-й раз подряд. То есть проблемой глобальных климатических изменений человечество (на уровне ООН) всерьез озаботилось почти три десятилетия назад, в 1995 году. Публично признав, что глобальное потепление Земли — не выдумка ученых-алармистов, а реальная проблема.

Уже тогда высказывались серьезные опасения, что в какой-то очень обозримой перспективе глобальное потепление может сделать планету совершенно непригодной для жизни. А следовательно, угрожает всему населению Земли. Каждому из нас, без исключения. Вместе и по отдельности.

И вот, наконец, спустя почти три десятилетия споров по поводу по-настоящему катастрофической (и неизбежно нарастающей) глобальной проблемы, человечество впервые формально признало, что одним из главных факторов происходящих климатических изменений является использование ископаемого топлива. И впервые задекларировало курс на снижение его использования в глобальном масштабе.

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