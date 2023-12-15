Издательство АСТ заявило о приостановке "распространения" книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (оба объявлены российскими властями "иностранными агентами"), которые на этой неделе попали в скандал после разговора с пранкерами. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", — говорится в заявлении гендиректора АСТ Павла Гришкова, опубликованном на сайте издательства.

Какие именно заявления имеются в виду, не уточняется.

Акунин (Григорий Чхартишвили) и Быков известны как противники войны в Украине. Оба живут не в России.

На этой неделе Быков в разговоре с провластными пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) произнес фразу, возмутившую сторонников вторжения в Украину.

Ее цитировало в том числе государственное агентство ТАСС: "Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы".

Те же пранкеры звонили Акунину. Из разговора с ним российские СМИ взяли фразу о том, что писатель будет "рад помочь Украине": "Я думаю, что и все другие деятели российской культуры, которые выступают против путинской диктатуры, с удовольствием вам помогут и примут участие".

Книги Акунина и Быкова сняли с продажи в крупнейшей сети книжных магазинов в России "Читай-город — Буквоед" в связи с "недавними высказываниями писателей", следует из заявления компании.

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