Правительство Японии ввело новые ограничительные меры в отношении России. Об этом сообщает France24.

Сообщается, что официальный Токио добавил в санкционный список еще 57 компаний из России, а также шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.

В опубликованном МИД Японии документе указаны замминистра обороны Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и еще 32 россиянина. 16 из них попали под санкции из-за причастности к аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.

Среди организаций, попавших в санкционный список Японии, - ряд НПО и исследовательских институтов, общественные организации Юнармия и ЧВК "Патриот". Япония присоединилась также к западному эмбарго на импорт российских непромышленных алмазов.

Новые санкции вступят в силу 22 декабря для российских компаний и 27 декабря – для компаний из четырех других стран.

В целом Япония наложила ограничения по экспорту для 494 компаний из России, 27 – из Беларуси и еще шести – из других стран.

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