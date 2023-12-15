"Навальный убыл из ФКУ ИК-6 в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года", - цитируют российские СМИ текст сообщения ФСИН, зачитанный в суде в пятницу.

Согласно заявлениям сотрудников ФСИН, Алексея Навального увезли из колонии 11 декабря, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По её словам, адвокатам Навального не разрешали с ним встречи с 6 декабря.

Кроме того оппозиционера не подключали по видеосвязи к судебным заседаниям якобы из-за проблем с электричеством в ИК-6.

Судебное заседание, на котором была зачитана справка из ФСИН об "убытии Навального из ИК-6 по Владимирской области", перенесли на 18 декабря "до выяснения местонахождения" заключенного.

4 августа 2023 года суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества. СМИ сообщают, что в России около 30 колоний строгого режима, но в какую именно могли этапировать политика не сообщается.

В начале декабря сторонники оппозиционера писали в соцсетях, что против него возбуждено новое уголовное дело по статье "Вандализм". Телеграм-канал Baza предполагал, что Навального могли этапировать в Москву для проведения следственных действий.

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