Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

"Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Любых средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено.

Данное техническое устройство будет передано на экспертизу. Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры по расследованию данного правонарушения", - уверяют в СБУ.

Ранее СМИ сообщили, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного в воскресенье, 17 декабря, во время подготовки помещения к работе обнаружили устройство для прослушивания.

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