Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России в связи с ее войной в Украине. Среди ограничений — запрет на экспорт в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для беспилотников. Кроме того, новый пакет включает в себя запрет на импорт в ЕС российских алмазов с 1 января 2024 года, а также контроль за исполнением ценового ограничения на российскую нефть.

Как напоминает ЕС в своем пресс-релизе, пакет включает, в частности, запрет на импорт непромышленных алмазов из России, запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (с переходным периодом длиной в год), внесение еще 29 фирм из России и других стран в список строгого экспортного контроля, такие меры борьбы с обходом санкций, как требование к европейским экспортерам включать в договоры с покупателями пункт о запрете на реэкспорт в Россию.

12-й пакет санкций готовился уже давно, а принять его сейчас стало возможным после того, как свои возражения отозвала Австрия. Она требовала прежде убрать Raiffeisen Bank International из украинского списка "спонсоров войны".

Страны Евросоюза после долгих переговоров смогли согласовать новый пакет санкций против России, в который вошли два серьезных ограничения — ужесточение контроля за соблюдением потолка цен на нефть и запрет на импорт в ЕС российских алмазов.

Переговоры о новых санкциях велись достаточно трудно. СМИ сообщали, что принятие пакета тормозила Австрия.

Блокировка со стороны Вены была связана с ее требованием исключить Raiffeisen Bank из украинского списка "спонсоров войны" из-за продолжения его работы в России, писало агентство Reuters. В марте 2023 года Raiffeisen Bank в этот список внесло Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины. Сейчас Raiffeisen Bank — единственная австрийская компания в этом списке.

По итогам 2022 года на долю России пришлось более половины чистой прибыли компании. Для ухода из России Raiffeisen Bank должен получить разрешение от российских властей, а в случае продажи — даже от Владимира Путина. Власти России ясно дали понять Raiffeisen Bank, что они хотят, чтобы банк остался в стране, поскольку он обеспечивает возможность международных платежей, сказал Reuters один из источников. Да и австрийские чиновники, судя по публикациями в СМИ, надеются на то, что банк продолжит работу в России.

С начала войны ЕС ввел уже 12 пакетов санкций, которые затрагивают энергетическую, транспортную и финансовую отрасли. Под запретом импорт российской сырой нефти по морю и нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин и другие), а также импорт всех видов угля. Индивидуальные санкции введены против сотен российских граждан.

Заявленная цель санкций — подорвать способность России вести войну, но пока странам Запада это явно не удается. Опыт последнего времени показал, что санкции не работают, говорит экономист Александра Осмоловская-Суслина. "Я не вижу эффекта санкций. Да, есть сложности в перенаправлении какой-то деятельности, но и это получилось. Это означает только то, что выбранные механизмы не релевантны для данной ситуации", — отмечает она.

Российская экономика остается довольно стабильной и в этом году даже показывает сравнительно высокий рост — правда, в основном из-за больших расходов бюджета на войну и связанные с ней отрасли промышленности.

В конце октября Банк России повысил прогноз по росту ВВП в 2023 году с 1,5-2,5% до 2,2-2,7%. Минэкономразвития считает, что экономика России в 2023 году вырастет на 2,8%. Прогноз по итогам года увеличил и Международный валютный фонд: рост российского ВВП ожидается в размере 2,2%, хотя в июле фонд говорил о 1,5%.

Россия за последний год адаптировалась к введенным санкциям и нашла лазейки для их обхода — например, теневой флот танкеров для поставок нефти или сложные цепочки для импорта товаров двойного назначения.

Новый пакет санкций частично направлен на то, чтобы закрыть некоторые из лазеек.

Новые сектора под санкциями

12-й пакет расширяет сектора, которые попадают под ограничения. Алмазы — один из немногих экспортных российских товаров, которые до сих пор не были под санкциями, отмечала Financial Times.

ЕС ввел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Речь идет об алмазах, произведенных в России, а также экспортированных из России, следующих транзитом через Россию и российских алмазах, обработанных в третьих странах.

Прямой запрет с 1 января 2024 года коснется неиндустриальных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами.

Косвенный запрет на импорт российских бриллиантов при обработке — то есть огранке и/или полировке — будет вводиться поэтапно с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентября.

Россия — крупнейший в мире производитель необработанных алмазов. В 2021 году объем экспорта составил 4 млрд долларов, приводит данные газета. Более 80% мировых необработанных алмазов продаются в бельгийском Антверпене через дилеров.

Лидирующая российская компания по объему добычи алмазов — "Алроса".

В конце октября агентство Bloomberg писало, что ЕС рассматривал ограничения на торговлю с Россией на общую сумму 5,3 млрд долларов.

В новый пакет включены дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы — чугун, медную проволоку, алюминиевую проволоку, фольгу, трубы, на общую сумму стоимостью 2,2 млрд евро в год.

Швейцария включена в список стран-партнеров, которые применяют ограничения на импорт железа и стали из России.

Расширен список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского оборонного сектора и безопасности — в него вошли химикаты, литиевые батареи, термостаты, электродвигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов, станки и детали машин.

В список напрямую поддерживающих российский военно-промышленный комплекс включены 29 новых организаций. Их коснутся более жесткие экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также на товары и технологии, способствующие улучшению российского оборонного сектора и безопасности.

ЕС решил сделать исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования — а именно на предметы личной гигиены или одежду, в которую одет путешествующий и которая находится в его багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические номерные знаки для въезда в ЕС. Кроме того, государства-члены ЕС теперь могут разрешать въезд автомобилей граждан ЕС, проживающих в России, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ввозу и импорту из России. Документ запрещает ввоз на территорию ЕС личных автомобилей и личных вещей (всего в перечень входят более 150 позиций).

ЕС также вводит санкции в отношении "значительного количества дополнительных физических и юридических лиц" — их полный список станет известным после публикации правовых актов в официальном журнале ЕС.

Нефть

Значительный объем российской нефти сейчас продается по цене выше 60 долларов за баррель — ценового ограничения, введенного странами ЕС, G7 и союзниками. Формально транспортным, страховым и другим компаниям нельзя обслуживать экспорт российской нефти, если цена на нее выше 60 долларов за баррель.

При разработке новых санкций ЕС обсуждал, как сделать эффективным соблюдение ценового потолка и помешать серым поставкам с помощью сотни судов, которые Москва использует для нелегальных перевозок.

В новом пакете санкций ЕС решил ужесточить контроль над соблюдением потолка цен на нефть, а также за продажей старых танкеров.

Усовершенствованный механизм обмена информацией позволит лучше выявлять суда и организации, которые способствуют перевозкам российской нефти, говорится в пресс-релизе.

ЕС также вводит правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране — таким образом планируется сделать более прозрачным этот процесс, чтобы обнаружить старые танкеры, которые Россия может использовать в своем теневом флоте.

СМИ сообщали о том, что накануне введения ценового потолка 5 декабря 2022 года Россия начала формировать теневой флот — именно он помогает Москве обходить санкции. В этот момент трейдеры зафиксировали резкий рост продаж танкеров — в основном из Дубая, Гонконга, Сингапура и Кипра. Большинство этих судов — старые, отмечало агентство Bloomberg.

В основном речь идет о поставках нефти сотнями танкеров теневого флота в Китай и Индию.

По итогам октября Минфин РФ отметил, что средняя цена Urals превысила потолок, составив 81,52 доллара за баррель. В октябре прошлого года эта цена составляла 70,62 доллара за баррель. В ноябре средняя цена Urals составила 72,84 доллара за баррель — это на 9,58% выше, чем в ноябре 2022 года (66,47 доллара за баррель).

Ранее Financial Times написала, что ЕС поручил Дании проверять и, возможно, блокировать проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью. Дания будет следить за танкерами, которые следуют без западной страховки, и проверять их на основе государственного закона об угрозе для окружающей среды. Через датские проливы проходит около 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.

В ноябре Reuters стало известно, что власти США направили уведомления 30 транспортным компаниям, суда которых могли перевозить российскую нефть теневым способом в обход санкций. Более 100 судов этих компаний могли перевозить российскую нефть по цене выше установленного ценового потолка. Запрос информации со стороны Минфина США — стандартный шаг при расследовании перед введением санкций, отметил источник агентства.

Санкции против России достаточно ограничены, отмечает профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки. Они не ограничивают объем продаваемой Россией нефти и пока не особенно эффективны в контроле цены. "Цены на нефть выросли относительно 2020–2021 года, а относительно допандемийного времени — примерно на 50%. А санкции влияют на относительно небольшой процент. Получается, что доходы сильно выросли и санкции ничего с этим не хотят сделать", — говорит Ицхоки.

По мнению постоянного профессора университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубена Ениколопова, международные санкции в отношении России уже исчерпали свой потенциал. Контроль за соблюдением — это мелкие детали, но глобального воздействия новые ограничения уже не окажут, полагает он.

"Я не думаю, что еще будут задействованы крайние меры, потому что российская экономика слишком крупная — это окажется слишком болезненно для мировой экономики, на это не пойдут", — отмечает экономист.

Обход санкций

Предыдущий пакет европейских санкций был принят в июне. Его целью было ограничение импорта товаров в Россию через третьи страны. Москве помогают обходить санкции страны Центральной Азии — в особенности Казахстан, а также Турция, ОАЭ, Китай, отмечали авторы ограничений.

Многие СМИ писали о том, как Россия обходит санкции с помощью других стран. Например, издание "Важные истории" (признано в России нежелательной организацией) писало, что российская оборонная промышленность и армия ежемесячно в обход санкций получают микроэлектронику и беспилотники на десятки миллионов долларов.

По данным Financial Times, всего за 2022 год из ЕС в Россию были направлены транзитом товары двойного назначения на общую сумму более 2 млрд долларов, и более половины из них "исчезли" при транспортировке в страны-партнеры России — Казахстан, Кыргызстан, Армению. Издание проанализировало данные об импорте и обнаружило, что в некоторых категориях товаров — газовые турбины, паяльники, радиовещательное оборудование — почти ни один из отправленных из ЕС грузов не достиг пункта назначения.

В новом пакете экспортерам из ЕС запретили реэкспорт в Россию особо важных товаров и технологий при продаже или поставке в третью страну, за исключением стран-партнеров. Требование распространяется на запрещенные предметы, используемые в российских военных системах, обнаруженные на поле боя в Украине или имеющие критически важное значение для разработки, производства или использования российских военных систем, а также на авиационные товары и вооружение.

FT также описывала схему контрабанды микросхем в Россию французской компании Ommnic, которая была организована еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Россия, как следовало из публикации, много лет получала через подставные фирмы, связанные в том числе с "Ростехом", стратегические технологии, которые подпадают под экспортный контроль. По данным источников издания, только в 2021 году в Россию по поддельным таможенным документам было направлено более 13 500 чипов. Весной руководство Ommnic было арестовано в связи с нелегальными продажами секретных технологий в Россию и Китай.

Чтобы остановить реэкспорт в Россию товаров и технологий военного и двойного назначения, а также других санкционных товаров, ЕС ввел специальный механизм. Он направлен на предотвращение поставок из ЕС в другие страны, если товары могут быть перенаправлены в Россию.

После начала войны США активно вводили санкции против граждан, а также компаний других стран из-за их связей с Россией. Так, в апреле в санкционные списки США и Великобритании были внесены физические лица с Кипра — их подозревали в содействии россиянам под санкциями. По подсчетам РБК, в список посредников из третьих стран, попавших под санкции, вошли 326 иностранных юрлиц и физлиц.

Заморозка активов

Российские активы за рубежом оказались заблокированы в результате санкций в связи с вторжением в Украину.

Так, санкции в отношении Национального расчетного депозитария привели к тому, что миллионы инвесторов лишились возможности распоряжаться активами на своих счетах.

Сейчас на счетах Euroclear — международного центрального депозитария ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе — заморожены российские активы на сумму более 200 млрд евро. Большинство из этих средств принадлежат российскому Центральному банку — 180 млрд евро.

В пресс-релизе замороженные российские активы не упоминаются. Но до этого европейские чиновники публично обсуждали, что делать с этими активами.

Осенью 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить возможность перенаправить эти активы на восстановление Украины. Предложение столкнулось с законодательными барьерами — ЕС не мог пойти на этот шаг без подготовки правовой базы. В феврале была создана специальная рабочая группа, задача которой — определить, каким образом ЕС может законно воплотить этот план.

Как писало издание Politico, Еврокомиссия обсуждает поэтапную реализацию плана. Финансовые учреждения ЕС получают прибыль от содержания активов, и на первом этапе еврочиновники намерены разъяснить права и обязанности регуляторов. В Euroclear действует стандартная процедура для любых санкционных средств — инвестирование для снижения кредитных рисков. Так, в первой половине года бельгийская расчетная палата получила 1,7 млрд евро в результате реинвестирования российских ценных бумаг. В октябре власти Бельгии приняли решение передать эту сумму Украине — на приобретение военной техники, гуманитарную поддержку и цели восстановления страны.

8 ноября Владимир Путин подписал указ о возможности обмена замороженными активами между российскими инвесторами и иностранцами. Предполагается, что сделки будут заключаться через проведение торгов. Однако зарубежные стороны пока не выразили официального согласия сотрудничать по предложенной Россией схеме.

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