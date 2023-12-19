На фоне разногласий по поводу предоставления Киеву многомиллиардных пакетов военной помощи из Вашингтона из Брюсселя, а также не завершившегося большими успехами контрнаступления ВСУ европейские чиновники начали рассматривать последствия возможного поражения Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом в статье "А что, если Путин побеждает?" пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники агентства отмечают, что последствия победы РФ будут ощущаться по всему миру, поскольку союзники и партнеры США начнут сомневаться в надежности обещаний Белого дома и Пентагона. "И это без учета того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах в следующем году и реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку с Путиным по Украине", — напоминает Bloomberg.

Тревогу уже начали публично выражать некоторые европейские лидеры, отмечают авторы статьи. В частности, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на прошлой неделе на саммите лидеров ЕС заявил: "Если Украина не получит поддержки со стороны ЕС и США, то победит Путин". Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждал, что в случае, если Украина проиграет, он считает реальным нападение РФ на другую страну до конца десятилетия. Похожую точку зрения озвучивал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В странах Балтии, пишет Bloomberg, такую угрозу уже не рассматривают как гипотетическую.

Как отмечают журналисты, у европейских чиновников пропала уверенность в том, что вторжение в Украину станет "стратегическим поражением" для Кремля. Преобладающим теперь стало ощущение, что ставка Путина на то, что он "пересидит" США и ЕС, может оказаться верной. Оставшись без военной поддержки, Киев, опасаются собеседники агентства, может быть вынужден заключить мирное соглашение на условиях Москвы.

Среди других опасностей сценария, в котором Россия побеждает Украину, источники Bloomberg называют большой поток беженцев и, как следствие, рост напряженность между членами Евросоюза. Переход украинского сопротивления к партизанской войне рискует привести к нестабильности на восточной границе, а ряд европейских столиц, вероятно, начнет стремиться к укреплению отношений с Россией и Китаем, поскольку США покажут себя как "ненадежного" партнера.

По данным агентства, Брюссель и Вашингтон вернутся к обсуждению пакетов помощи Киеву общей стоимостью более 100 млрд евро в начале 2024 года и, вероятно, эти меры поддержки в той или иной форме будут одобрены. Однако собеседники Bloomberg сомневаются, что это приведет к сколько-нибудь серьезному прорыву в зоне боевых действий. Война между Украиной и Россией, по их оценке, может затянуться на долгие годы.

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