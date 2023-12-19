Бывший инструктор ЧВК "Вагнер" и один из командиров подконтрольного Минобороны России ЧВК "Редут" Игорь Саликов прилетел в Нидерланды и заявил, что готов сделать заявление в Международном уголовном суде (МУС) о военных преступлениях России, сообщает нидерландский телеканал NPO 1, ознакомившийся с заявлением Саликова.

По словам Саликова, он участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014–2015 годах. Об этом же пишет основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, к которому, по его словам, обратился Саликов. После участия в войне на востоке Украины Саликов, как он сам утверждает, был старшим инструктором ЧВК "Вагнер" в Сирии, а в феврале 2022 года командовал одним из подразделений ЧВК "Редут".

Журналистам Саликов сообщил, что, будучи в армии, отказался выполнить приказ об убийстве мирных жителей, после чего его отдали под трибунал, но он смог сбежать из России.

Осечкин утверждает, что Саликов за неделю до прилета в Амстердам написал явку с повинной на имя прокурора МУС Карима Хана и председателя суда Петра Хофманского — и что он уже зарегистрировал заявление Саликова в системе документооборота МУС.

Как отмечает NPO 1, в своем заявлении в МУС Саликов пишет, что приказы, которые получали воевавшие на востоке Украины пророссийские сепаратисты, поступали непосредственно из Минобороны РФ, а иногда из администрации президента Владимира Путина. После начала полномасштабной войны в Украине Саликов, по его словам, стал свидетелем издевательств над военнопленными и вывоза украинских детей на территорию Беларуси.

Нидерландский судебный репортер Молли Куэлл отмечает, что Международный уголовный суд пока не подтверждал получение каких-либо документов от Саликова. "В статье использованы кадры не того суда, так что будем надеяться, что он не стоит сейчас под дождем возле здания Международного суда ООН", — написала она.

Владимир Осечкин неоднократно рассказывал, что помогал российским военным, отказавшимся воевать, выехать из России. Один из них, десантник Павел Филатьев, написавший книгу с критикой российской армии после возвращения с войны, получил убежище во Франции.

Однако издание "Проект", изучившее деятельность Осечкина, пришло к выводу, что помощь он часто фактически не оказывал, а с некоторыми из вывезенных им из России силовиков начал конфликтовать, обвинив их в работе на ФСБ.

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