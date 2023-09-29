"Вагнер" перестал участвовать в боевых действиях в Украине к началу июня 2023 года, еще до неудавшегося мятежа 24 июня и гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина спустя два месяца. В последние недели бойцы, ранее связанные с ЧВК, стали прибывать в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами. Их может быть до нескольких сотен человек и они вливаются в состав разных добровольческих подразделений. Как пишет Би-би-си, вероятно, их отправят в Бахмут, поскольку многие из них знакомы с районом, где сейчас проходит линия фронта.