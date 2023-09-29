Британская разведка сообщает о возвращении части "вагнеровцев" на фронт, а пресс-служба Кремля утром 29 сентября опубликовала сообщение о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — командиром ЧВК Вагнера с позывным "Седой".
"Вагнер" перестал участвовать в боевых действиях в Украине к началу июня 2023 года, еще до неудавшегося мятежа 24 июня и гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина спустя два месяца. В последние недели бойцы, ранее связанные с ЧВК, стали прибывать в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами. Их может быть до нескольких сотен человек и они вливаются в состав разных добровольческих подразделений. Как пишет Би-би-си, вероятно, их отправят в Бахмут, поскольку многие из них знакомы с районом, где сейчас проходит линия фронта.
"Медуза" пишет, что Трошев присутствовал на встрече Путина с командирами ЧВК Вагнера после мятежа, поднятого основателем частной военной компании Евгением Пригожиным. По словам Путина, он предложил наемниками "несколько вариантов трудоустройства, и в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой". Президент РФ рассказал, что "многие участники встречи кивали", но Пригожин заявил, что "ребята не согласны с таким решением". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трошев уже работает в Минобороны РФ.